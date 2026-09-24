Lần đầu làm 'rể tương lai' của Hồng Đào, Ma Ran Đô đối mặt với mâm cơm gia đình đầy sóng gió

Tuổi ngoài 60 của Hồng Đào: Không nghỉ hưu, tận hưởng hạnh phúc trong công việc GĐXH - Hồng Đào mới đây khiến khán giả chú ý khi tham gia một dự án phim sắp lên sóng ở Hàn Quốc. Ở tuổi ngoài 60, sau đổ vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ có sự trở lại mạnh mẽ và thăng hoa trong công việc.

Sáng 20/9, nhà sản xuất giới thiệu teaser trailer phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ". Phim dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.

Khác với những hình ảnh đầu tiên tập trung vào mâu thuẫn giữa mẹ và con gái, teaser lần này hé lộ rõ hơn câu chuyện về sự thiên vị trong một gia đình. Trung tâm câu chuyện là Mây (Phương Anh Đào), con gái của bà Tím (Hồng Đào).

Trong gia đình, Mây nhiều lần chứng kiến mẹ dành sự ưu ái cho người anh trai Pháo (Huy Anh). Bà Tím sẵn sàng hỗ trợ con trai mở công ty, mua ô tô, trong khi với Mây, bà mặc định cô sẽ về làm việc dưới quyền anh trai.

Cảnh bất ổn trong phim "Ngày con còn mẹ".

Những khác biệt trong cách đối xử dần tạo khoảng cách giữa Mây và mẹ. Cô gái cũng cảm thấy mình trở nên lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình, đặc biệt khi chứng kiến sự thân thiết giữa mẹ, anh trai và chị dâu Ly (Nguyên Thảo).

Mâu thuẫn được đẩy lên cao khi Mây xảy ra xô xát với chị dâu. Sau đó, cô đứng phía sau cánh cửa, bật khóc và hỏi mẹ: "Mẹ không thương con hả mẹ?". Câu nói cho thấy sự tổn thương của nhân vật sau thời gian dài phải chịu đựng cảm giác bị đặt sau anh trai trong tình yêu thương của mẹ.

Bên cạnh những phân đoạn tâm lý, teaser cũng đưa vào một số tình huống đời thường. Khi Mây đưa bạn trai Lai (Ma Ran Đô) về nhà, anh chàng nhầm bà Tím đang tập thể dục với chị gái của người yêu. Chi tiết này tạo khoảng lặng hài hước giữa mạch phim nhiều mâu thuẫn.

Trong phim, Hồng Đào vào vai người mẹ có cách thể hiện tình cảm khác nhau với các con. Chia sẻ về câu chuyện thiên vị trong gia đình, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân từng nhận ra mình có sự thiên vị nhẹ giữa hai con gái, xuất phát từ việc một người con có sức khỏe yếu hơn. Theo Hồng Đào, điều này đôi khi cũng khiến con buồn và đó là điều người làm mẹ cần nhìn nhận.

Nữ nghệ sĩ mong câu chuyện trong phim có thể giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, đặc biệt là sự khác biệt trong cách cha mẹ thể hiện tình yêu thương với mỗi người con.

Cùng với teaser trailer, hình ảnh teaser poster cũng cho thấy sự đối lập giữa các thành viên trong gia đình. Trong một bữa cơm, bà Tím, Pháo và Ly xuất hiện trong không gian có gam màu ấm, trong khi Mây và Lai được đặt trong mảng màu lạnh. Cách sắp đặt này phần nào gợi mở khoảng cách mà nhân vật Mây đang cảm nhận trong gia đình.

Ma Ran Đô đảm nhận vai Lai, bạn trai của Mây. Nhân vật xuất hiện bên cạnh cô trong những thời điểm gia đình xảy ra mâu thuẫn, nhưng vai trò của Lai trong hành trình của Mây vẫn được giữ lại qua những hình ảnh đầu tiên.

"Ngày con còn mẹ" đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với phim điện ảnh sau "Cô dâu hào môn". Theo đạo diễn, kịch bản là một trong những lý do khiến anh mất thời gian để trở lại với điện ảnh.

Hồng Đào ngày càng đắt show trên màn ảnh Việt thời gian qua.

Vũ Ngọc Đãng cho biết, anh đã nhận lời hợp tác với nhà sản xuất từ khá lâu nhưng dự án chỉ được triển khai khi có một kịch bản nhận được sự đồng thuận của những người tham gia.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh đây là lần đầu anh làm việc cùng Hồng Đào và Phương Anh Đào, hai nữ diễn viên mà anh đánh giá cao. Vì vậy, anh dành nhiều sự quan tâm cho phần diễn xuất và cho rằng kịch bản, cách sản xuất cần được cân nhắc để tạo điều kiện cho diễn viên thể hiện nhân vật.

Theo Vũ Ngọc Đãng, trong quá trình thực hiện "Ngày Con Còn Mẹ", anh cũng chủ động lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ nhà sản xuất và các diễn viên thay vì giữ quan điểm cá nhân như ở một số dự án trước.

Đạo diễn cho rằng mối quan hệ giữa mẹ và con gái có nhiều điểm phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh gia đình Á Đông. Từ những trải nghiệm và góc nhìn khác nhau của các diễn viên, ê-kíp có thêm nhiều chất liệu để xây dựng câu chuyện.

Vũ Ngọc Đãng cũng cho biết anh từng thực hiện nhiều tác phẩm về gia đình nhưng "Ngày con còn mẹ" tập trung cụ thể vào mối quan hệ giữa người mẹ và con gái, trong đó có vấn đề về sự khác biệt trong cách đối xử giữa con trai và con gái.

"Ngày con còn mẹ" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.