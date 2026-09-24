Yến (Đan Lê) bị Quốc (Tuấn Tú) bạo hành

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Quốc (Tuấn Tú) vốn là kẻ thô lỗ, xấu tính và chuyên ức hiếp vợ con. Với tính cách này, Quốc là nỗi sợ hãi của vợ con là Yến và bé Voi. Yến (Đan Lê) cam chịu và sống trong sợ hãi suốt cuộc hôn nhân với Quốc. Biết chồng không tốt nhưng Yến chưa bao giờ dám phản kháng hay làm gì trái ý chồng.

Quốc luôn thể hiện thái độ cục xúc với vợ con.

Trong làng, Dung (Diễm Hương) là chủ một cửa hàng bán mỹ phẩm làm đẹp và được chị em phụ nữ trong làng rất thích. Sau một vài buổi livestream bán hàng gần nhất không mấy thu hút, Dung quyết định tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm mới có phát quà. Với yếu tố có phát quà này, buổi ra mắt do Dung tổ chức nhận được sự quan tâm lớn của phụ nữ trong làng.

Yến lo sợ khi bị chồng phát hiện không có mặt ở nhà. Ảnh VTV

Yến được Loan (Tuyết Trinh) rủ đến sự kiện nên cô cũng đi cùng. Tuy nhiên, đợi mãi không đến phần phát quà, Yến rất nóng ruột. Khi biết phần phát quà được xếp vào cuối sự kiện thì cô càng trở nên lo lắng. Yến phải về nhà nấu cơm cho Quốc.

Thấy Yến lo lắng, Loan và Minh an ủi cô rằng bây giờ cô có chạy về nhà cũng không kịp được. Yến ở lại trong sợ hãi và thấp thỏm.

Quốc thể hiện thái độ hung hãn khi xem livestream có Yến ở đó. Ảnh VTV



Đúng như nỗi lo sợ của Yến, Quốc đã tức điên khi về nhà mà thấy cửa khoá then cài, còn vợ thì không thấy đâu. Khi Quốc nhấc máy gọi cho vợ, Yến cũng không nghe. Quốc sau đó đã té ngửa khi tên bạn xấu của hắn cho xem buổi livestream ra mắt sự kiện của Dung. Quốc thấy Yến ở đó, đang cuốn mình vào tiếng nhạc vui vẻ. Đôi mắt Quốc long lên giận dữ.

Minh nhân cơ hội làm MC để vận động chị em tham gia đội bóng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong phim, Minh (Thảo My) cũng nhân lúc làm MC cho sự kiện của chị Dung đã tranh thủ mời gọi chị em tham gia đội bóng khiến Dung vô cùng lúng túng. Nào ngờ Minh bị một chị gái trong làng bóc phốt ngay tại sự kiện. "Tưởng ai hoá ra là con ông Khiêm hiệu trưởng, đã bỏ nhà đi bụi mà còn bóng với bánh", một chị nói.

Tập 7 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 24/9 trên VTV3.

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