Tin sao 23/9: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc, Trang Pháp 'gây thương nhớ' với thời trang dạo phố
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự tin khoe cơ bắp săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ khi dạo phố.
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