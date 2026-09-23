Tin sao 23/9: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc, Trang Pháp 'gây thương nhớ' với thời trang dạo phố

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GĐXH - Hồng Đào mới đây khiến khán giả chú ý khi tham gia một dự án phim sắp lên sóng ở Hàn Quốc. Ở tuổi ngoài 60, sau đổ vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ có sự trở lại mạnh mẽ và thăng hoa trong công việc.