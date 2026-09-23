Tin sao 23/9: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc, Trang Pháp 'gây thương nhớ' với thời trang dạo phố

Thứ tư, 19:38 23/09/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự tin khoe cơ bắp săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ khi dạo phố.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 1.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm từ khán giả khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường thực hiện MV "Đành nói lời chia tay".

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ đầu tư về hình ảnh, địa điểm ghi hình trong khung cảnh lãng mạn. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc và phong độ của Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 3.

Trang Pháp khiến người hâm mộ bất ngờ với phong cách thời trang dạo phố trẻ trung, quyến rũ.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 4.

Sau nhiều năm làm ca sĩ, Trang Pháp được đánh giá luôn duy trì sức hút nhờ nhan sắc ngày càng tươi trẻ và phong cách biểu diễn gợi cảm.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 5.

Quỳnh Kool gây chú ý với trang phục nữ tính, sang trọng, có những điểm nhấn khoe làn da trắng mịn và gợi cảm.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 6.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh mới nhất và cho biết, ở hành trình cuối thai kỳ cô tăng gần 20 kg, chân tay sưng phồng to gấp đôi bình thường nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh mạnh mẽ, nam tính với cơ bắp săn chắc. Nam nhạc sĩ tiết lộ bí quyết giữ phong độ nằm ở sự kết hợp nghiêm ngặt giữa việc chăm chỉ tập luyện thể thao và chế độ dinh dưỡng khoa học, tốt cho sức khỏe.

(Ảnh FB nhân vật)

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 8.Tin sao 20/9: Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An, tin vui của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

GĐXH - Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ niềm vui gia đình có thêm thành viên mới, trong khi đó ca sĩ Jack được Tòa án tuyên xác định là cha đẻ con gái của diễn viên Thiên An.

Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc , Trang Pháp tỏa sáng với thời trang dạo phố - Ảnh 9.Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hiện 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm

GĐXH - Bộ ba diễn viên xuất hiện trên sân khấu cùng thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim "Tân dòng sông ly biệt" từng gây cơn sốt năm 2001.




Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.