Phim có NSND Hồng Vân, Hồng Đào nhận tin vui

NSND Hồng Vân ở tuổi 60 GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 60 không chỉ viên mãn trong cuộc sống gia đình, chị còn có một sự nghiệp thăng hoa.

Nhà sản xuất phim "Lên hương" vừa chính thức công bố phim sẽ chính thức cập bến các cụm rạp tại Mỹ vào ngày 9/10 sắp tới. "Cú bắt tay chấn động" giữa nghệ sĩ Hồng Đào (vai Bà Mũi) và nam diễn viên Võ Tấn Phát (vai Tâm) với nghi thức "ngủ hòm cầu vận" không chỉ khiến một người có tiền, một người có khách mà còn khiến cho Tâm bén duyên với nghề dịch vụ mai táng. Đồng thời, việc gặp gỡ giữa bà Mũi và Tâm từng bước mở ra mối quan hệ giấu diếm, mâu thuẫn suốt nhiều năm.

Nghệ sĩ Hồng Đào trong phim Lên hương.

Lấy chuyện "ngủ hòm" để làm trung tâm câu chuyện nhằm đưa lối khán giả đi đến những khúc mắc trong cuộc sống, tình mẫu tử thiêng liêng, nỗi lòng của từng thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau, đạo diễn Khương Ngọc – Tấn Hoàng Thông đã đưa từng lát cắt chân thực về sinh, lão, bệnh, tử lên màn ảnh rộng đến với khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên công việc về tang lễ xuất hiện một cách rõ nét ở lĩnh vực điện ảnh.

Đạo diễn Khương Ngọc đã chia sẻ: "Mình may mắn gặp một trại hòm đang hoạt động. Trí tưởng tượng ban đầu là trại hòm có một cái sân, có khung gỗ. Kiểu kiểu nửa thành thị, nửa nông thôn. Biết là cũng khó nhưng mình cứ hình dung thôi. May mắn là trại hòm Năm Thảo xuất hiện gần 90% so với trí tưởng tượng của mình".

Không thay đổi cách thức làm việc từ trước đến nay, nam đạo diễn luôn đòi hỏi sự chân thật và có hồn không chỉ về thực thể là con người mà các bối cảnh đối với anh cũng là một nhân vật trong phim. Chính vì vậy, ba bối cảnh chính của phim: Trại hòm, Lò vịt, Salon tóc mỗi nơi đều được Khương Ngọc trao trách nhiệm, nghĩa vụ riêng của nó. Vì vậy mỗi một bối cảnh đều có nhiệm vụ hỗ trợ nội dung phim, diễn viên.

Nam đạo diễn cho biết: "Tìm nơi có hoạt động sẵn thì nó mới có hồn. Đó là điều mà chúng ta không thể thiết kế được vì nơi có hơi ấm của người sống, sinh hoạt, tinh thần cho bối cảnh Chính vì điều đó mà khi nhìn vào ta mới có thể cảm nhận được sức sống, văn hóa, nếp sống của người tại bối cảnh". Ở Lên Hương, đối với Khương Ngọc: "Ngọc cảm thấy may mắn vì gặp bối cảnh trong mơ", anh cũng chia sẻ thêm: "Ở trại hòm, nhiều cộng sự của mình đến bối cảnh cảm thấy sợ vì đó là trại hòm thật. Không hiểu sao, còn mình làm cho mình điềm tĩnh, cảm thấy mọi việc có ai nói 'Mọi chuyện rồi cũng sẽ hanh thông, mọi việc sẽ được trôi chảy, cứ làm tốt công việc của mình, những điều tốt đẹp sẽ đến'. Thật sự mình không thấy sợ mà mình thấy khá là 'Yên'".

Vào ngày 20/9 vừa qua, các diễn viên của phim Lên Hương cũng vừa kết thúc chuyến cinetour ở: TP HCM, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long An. Vì cận kề Tết Trung Thu nên NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh hóa thân thành Hằng Nga, Võ Tấn Phát làm chú Cuội, Quốc Khánh làm ông Địa và đạo diễn Khương Ngọc làm… cây đa đã khiến cho nhiều khán giả thích thú bất ngờ.

NSND Hồng Vân khi đi tuyên truyền phim.

Đặc biệt, ở điểm cinetour Cần Thơ, ba mẹ và các dì, họ hàng của nam diễn viên Võ Tấn Phát cũng đã có mặt ủng hộ phim và tham gia buổi giao lưu, khiến cho nam chính của Lên Hương rất xúc động. Cũng ở cinetour miền Tây, Tâm và Ánh (Hạ Anh thủ vai) đã "tổ chức đám cưới" cùng với khán giả vì "trách" đạo diễn đã không tổ chức đám cưới cho cả hai trong phim.

Phim Lên Hương hiện vượt 80 tỷ dù thời tiết không thuận lợi. Hiện tại, phim Lên Hương đang chiếu tại rạp tất cả các rạp trên toàn quốc.