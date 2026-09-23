Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ tình trạng sức khỏe của bố

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng' GĐXH - Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự 'sống' khi thuộc về cộng đồng... Bình thường tay ông run, ký 1 chữ cũng khó nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên'. Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!".

Thông tin nhạc sĩ Phạm Tuyên phải nhập viện cấp cứu ngay trước dịp Tết Trung thu khiến đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ và các thế hệ thiếu nhi vô cùng lo lắng. Mới đây, nhà báo Phạm Hồng Tuyến — con gái của nhạc sĩ đã có những chia sẻ chính thức về tình hình sức khỏe hiện tại của ông.

Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, cách đây vài ngày, nhạc sĩ Phạm Tuyên "có chút trục trặc kỹ thuật" về huyết áp và được bác sĩ khuyên đưa vào viện cho yên tâm. Lần gần nhất ông phải nhập viện vì bệnh COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) đã cách đây hẳn 6 năm, do đó lần này các bác sĩ phải tiến hành kiểm tra, chụp chiếu kỹ lưỡng hơn.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ông dần ổn định và được chuyển lên tầng trên nằm theo dõi và chiều ngày 22/9 bác sĩ chỉ định ông được ra viện về nhà. "Ông đã được về nhà sau khi hoàn thành 2 mũi tiêm vắc xin cúm mùa và phế cầu (rất cần thiết cho người bị bệnh phổi như ông).... Vậy là trước Rằm mọi điều đã trở nên bình an và tốt lành rồi!", con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên trước khi xuất viện về nhà vào chiều 22/9.

Cũng theo chị, ban đầu, gia đình dự định không thông báo rộng rãi vì nghĩ ông chỉ nằm điều trị vài ngày rồi xuất viện. Tuy nhiên, thời điểm này lại cận kề Tết Trung thu — cũng là dịp kỷ niệm tròn 70 năm ngày ra đời ca khúc kinh điển "Chiếc đèn ông sao". Nhận được quá nhiều lời hỏi thăm từ các cơ quan báo chí, gia đình cực chẳng đã mới "khai báo" tình hình ông đang nằm viện.

Tuy nhiên, chương trình nhỏ mừng tác phẩm "Chiếc đèn ông sao" của bố mình tròn 70 tuổi thì đành phải gác lại. "Chúc cho mọi người có một mùa trung thu thật vui và rộn rã như giai điệu "Chiếc đèn ông sao" đang vang lên khắp nơi!", con gái nhạc sĩ cho biết.

Thông tin sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm, lo lắng và gửi lời chúc sức khỏe tíu tít từ cộng đồng mạng. Gia đình nhạc sĩ bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của mọi người.

Ca khúc "Chiếc đèn ông sao" vang lên trong căn phòng nhỏ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong hơn 700 ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên dành riêng hơn 200 bài viết cho thiếu nhi, như: Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên… đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của bao thế hệ.

Năm 2013, ông đã xác lập kỷ lục "Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất" do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Không chỉ là tác giả của hàng trăm bài hát thiếu nhi được yêu thích, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn là người có công trong việc hình thành và phát triển nền tảng âm nhạc dành cho trẻ em sau năm 1975. Âm nhạc của ông vừa mang tính giáo dục nhẹ nhàng, vừa góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ bằng những giai điệu đẹp, giàu chất truyền thống.