Lần đầu tiên nước Anh trồng được lúa
Tuy nhiên đây chưa chắc là chuyện đáng mừng.
Lúa gạo đã lần đầu tiên được trồng tại Anh sau một mùa hè nóng kỷ lục.
Vụ mùa lúa đầu tiên trong lịch sử nước này chuẩn bị được thu hoạch tại các ruộng lúa mới được tạo ra cách Ely, Cambridgeshire vài dặm về phía Bắc.
Chín giống lúa – bao gồm các giống từ Brazil, Colombia và Philippines – đã được gieo trồng vào mùa xuân và phát triển suốt mùa hè nóng nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi lại vào năm 1884.
Nadine Mitschunas, người đứng đầu nghiên cứu từ Trung tâm Sinh thái và Thủy văn (Centre for Ecology and Hydrology), cho biết khi cô nói với mọi người rằng mình đang trồng lúa ở Vương quốc Anh, họ đều cho rằng cô đang nói đùa.
"Chưa có ai thử điều này trước đây, nhưng với sự biến đổi khí hậu, chúng ta có những loại cây trồng mà 10 năm trước, chúng ta đã không nghĩ rằng chúng có thể khả thi," cô nói với BBC. "Trong 10 năm nữa, lúa gạo có thể trở thành một loại cây trồng hoàn toàn phù hợp với chúng ta."
Giáo sư Richard Pywell, cũng từ Trung tâm Sinh thái và Thủy văn, cho biết Anh hiện đang nằm ngay ngưỡng giới hạn của phạm vi trồng lúa và việc nông dân trồng lúa với mục đích thương mại hiện tại sẽ là một rủi ro kinh doanh.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu, nếu khí hậu tiếp tục ấm lên, lúa gạo có thể được trồng khả thi ở Anh với quy mô lớn.
Các ruộng lúa thử nghiệm nằm giữa khu vực Fens, nơi trồng các loại rau củ có giá trị hơn một tỷ bảng Anh. Lớp đất than bùn giàu dinh dưỡng này từng chìm dưới nước cho đến khi bắt đầu được tháo khô vào thế kỷ 17. Quá trình khô cạn dần dần khiến khí carbon dioxide rò rỉ vào khí quyển và việc ngập nước trở lại sẽ đảo ngược quá trình này.
Anh đã chứng kiến sự mất mát diện tích sinh cảnh đất ngập nước trên quy mô lớn, với khoảng 90% đã biến mất trong thế kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn rất lạc quan về triển vọng có thêm nhiều ruộng lúa trên khắp Vương quốc Anh.
Mary Colwell, một nhà bảo tồn chim Curlew hàng đầu, cho biết chim Curlew – một loài chim từng phổ biến nhưng đã biến mất khỏi hầu hết Vương quốc Anh – sử dụng ruộng lúa để kiếm ăn ngoài mùa sinh sản và làm nơi dừng chân khi di cư. Chúng đã được ghi nhận ở các hệ thống lúa gạo Địa Trung Hải, đặc biệt là nơi nước nông và đất mềm làm lộ ra các loài động vật không xương sống mà chúng có thể ăn.
Graham Denny, một nông dân và nhà bảo tồn ở Đông Anglia, cho biết tình hình làm nông nghiệp hiện tại ở Anh khiến ông hầu như không kiếm được gì từ lúa mì.
Tuy nhiên, ông hoài nghi về việc đưa các loại cây trồng không phải bản địa như lúa gạo vào Anh.
Ông nói: "Nông dân đang xem xét hầu hết mọi thứ vào lúc này. Nhưng bạn sẽ làm gì khi 10.000 con ngỗng đậu xuống những ruộng lúa đó?"
Ông nói thêm rằng có "tất cả những điều trông tuyệt vời trong một buổi chụp ảnh, nhưng chúng đã được suy nghĩ thấu đáo chưa?".
Mặc dù lúa đã sẵn sàng để thu hoạch, sẽ phải mất một vài năm nữa trước khi nó có thể xuất hiện trên các kệ siêu thị.
Nguồn: The Telegraph
