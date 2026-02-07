Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
Vài năm trước, "cơn sốt" lan đột biến (lan var) lan rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, kéo theo những giao dịch được thổi giá lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Không ít người chỉ sau một đêm đã trở thành "đại gia", song khi bong bóng vỡ, hậu quả để lại là những khoản nợ chồng chất, tranh chấp, kiện tụng và nhiều gia đình lâm vào cảnh lao đao.
Sau một thời gian trầm lắng, những chậu lan từng được săn lùng với giá "trên trời" như Bảo Duy, Vô Thường, Tuyết Đỉnh Hồng, Hồng Minh Châu, Hồng Á Hậu, Bạch Tuyết... đã rớt giá chỉ còn vài trăm nghìn đồng mỗi chậu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… các giao dịch lan đột biến lại có dấu hiệu gia tăng, kèm theo hiện tượng "thổi giá" tinh vi hơn.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức phát đi cảnh báo về nguy cơ bùng nổ các giao dịch liên quan đến lan đột biến. Theo cơ quan chức năng, dù "bong bóng" lan đột biến từng vỡ và để lại hậu quả nghiêm trọng, song các hình thức mua bán, trao đổi hiện nay đang diễn ra âm thầm, biến tướng và khó kiểm soát hơn, đặc biệt trên không gian mạng.
Nhiều đối tượng quảng bá lan đột biến là "giống quý hiếm", "giá trị cao", "khả năng sinh lời lớn", từ đó tạo lập các giao dịch mua bán có giá trị rất lớn nhưng không có cơ sở chứng minh giá trị thực, nguồn gốc hợp pháp hay tính xác thực của cây lan. Các giao dịch này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình thành bong bóng tài chính, tranh chấp dân sự kéo dài, thậm chí có dấu hiệu rửa tiền, trốn thuế.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng lan có giá trị lớn khi không có hợp đồng, cơ sở pháp lý và nguồn gốc rõ ràng.
Người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán tài sản; không tiếp tay cho các hành vi đầu cơ, thổi giá lan đột biến nhằm trục lợi. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, thổi giá, huy động vốn trái phép liên quan đến lan đột biến, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, việc tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư "siêu lợi nhuận" không chỉ giúp người dân tránh rủi ro tài chính mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ổn định đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương.
