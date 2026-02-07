Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Theo điều tra, do nợ nần chồng chất, Tuấn Anh nhiều lần yêu cầu bố đẻ là ông N.V.T. (60 tuổi) đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ, song bố không đồng ý.

Ngày 3/2, do bức xúc, Tuấn Anh cầm chiếc kéo dài hơn 13 cm đâm vào tay trái của ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện, tổn hại sức khỏe 3%.

Ngày 5/2, Tuấn Anh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.