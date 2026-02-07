Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng GĐXH - Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà N.T.K lo lắng và có biểu hiện bất thường. Nghi bị các đối tượng thao túng, phía ngân hàng chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ.

Thủ đoạn "vây ráp" nạn nhân bằng nick ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (SN 1998, trú tại xã Kẻ Sặt, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Ngân Trang tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2025 đến ngày 30/6/2025, Phạm Ngân Trang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Vũ Thị Len (SN 2000, trú cùng địa phương). Để thực hiện hành vi, Trang đã lập và sử dụng đồng thời 4 tài khoản Facebook với các tên gọi: "Hoàng Lê Thu", "Bảo Hân", "Bích Trâm Nguyễn" và "Hương Giang".

Trang đã sử dụng các tài khoản này để nhắn tin cho chị Len, đưa ra các thông tin gian dối rằng đây là những người làm ăn kinh doanh, có mối quan hệ thân thiết với Trang. Các "nhân vật" ảo này liên tục đặt vấn đề vay tiền chị Len để nhập hàng hóa, kèm theo lời hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao sau khi bán được hàng.

Quyết định khởi tố bị can đối tượng Phạm Ngân Trang.

Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân

Tin tưởng vào những thông tin mà các tài khoản Facebook trên đưa ra, chị Len đã nhiều lần chuyển tiền cho vay. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phạm Ngân Trang không dùng vào việc kinh doanh như đã hứa mà sử dụng toàn bộ để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền chênh lệch giữa các khoản vay và trả giữa Trang và chị Len lên đến gần 30 tỷ đồng. Mặc dù từ tháng 6 đến tháng 9/2025, Trang đã hoàn trả lại cho chị Len hơn 4,8 tỷ đồng tiền mặt và bàn giao một thửa đất trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại xã Kẻ Sặt, nhưng tính đến thời điểm khởi tố, cơ quan chức năng xác định Phạm Ngân Trang vẫn đang chiếm đoạt của chị Vũ Thị Len tổng số tiền là trên 20 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trong việc giao dịch tài chính qua mạng xã hội, đặc biệt là với các hình thức hứa hẹn lợi nhuận cao từ những người quen biết qua các tài khoản ảo.