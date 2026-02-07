Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng
GĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh người kinh doanh để vay tiền nhập hàng, Phạm Ngân Trang đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Thủ đoạn "vây ráp" nạn nhân bằng nick ảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (SN 1998, trú tại xã Kẻ Sặt, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2025 đến ngày 30/6/2025, Phạm Ngân Trang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Vũ Thị Len (SN 2000, trú cùng địa phương). Để thực hiện hành vi, Trang đã lập và sử dụng đồng thời 4 tài khoản Facebook với các tên gọi: "Hoàng Lê Thu", "Bảo Hân", "Bích Trâm Nguyễn" và "Hương Giang".
Trang đã sử dụng các tài khoản này để nhắn tin cho chị Len, đưa ra các thông tin gian dối rằng đây là những người làm ăn kinh doanh, có mối quan hệ thân thiết với Trang. Các "nhân vật" ảo này liên tục đặt vấn đề vay tiền chị Len để nhập hàng hóa, kèm theo lời hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao sau khi bán được hàng.
Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
Tin tưởng vào những thông tin mà các tài khoản Facebook trên đưa ra, chị Len đã nhiều lần chuyển tiền cho vay. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phạm Ngân Trang không dùng vào việc kinh doanh như đã hứa mà sử dụng toàn bộ để tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền chênh lệch giữa các khoản vay và trả giữa Trang và chị Len lên đến gần 30 tỷ đồng. Mặc dù từ tháng 6 đến tháng 9/2025, Trang đã hoàn trả lại cho chị Len hơn 4,8 tỷ đồng tiền mặt và bàn giao một thửa đất trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại xã Kẻ Sặt, nhưng tính đến thời điểm khởi tố, cơ quan chức năng xác định Phạm Ngân Trang vẫn đang chiếm đoạt của chị Vũ Thị Len tổng số tiền là trên 20 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trong việc giao dịch tài chính qua mạng xã hội, đặc biệt là với các hình thức hứa hẹn lợi nhuận cao từ những người quen biết qua các tài khoản ảo.
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù "chung thân".
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn "bong bóng tài chính" và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
GĐXH - Nhiều lần yêu cầu bố đẻ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không thành, Nguyễn Tuấn Anh dùng kéo đâm bố trọng thương.
Bị ngăn cản không cho mua thêm rượu, C. đã tạt xăng vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.
Người đàn ông 38 tuổi vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam do có hành vi lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để bán vũ khí
GĐXH - Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nghệ An) bị một đối tượng chặn xe trên đường nội đồng, bóp cổ, hành hung để cướp tài sản. Sau gần 2 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng này.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 5/2 - 6/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số ca vượt đèn đỏ tại các nút giao nội thành Hà Nội, tuy nhiên các lỗi về dây đai an toàn trên cao tốc và đi sai làn đường trong thành phố vẫn còn tồn tại.
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).