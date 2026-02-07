Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháu

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng R.C. (49 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khuya 20-6-2025, tại chòi rẫy thuộc Công ty cao su Duy Tân (xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi), sau khi uống hết rượu cùng cháu vợ (anh R.C.Y.), đối tượng R.C. muốn đi mua thêm rượu nhưng bị vợ là chị Y.Y. ngăn cản.

R.C. bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ

Tức giận, C. đã đổ can xăng hơn 4 lít xuống nền nhà và tạt trực tiếp vào người chị Y. (lúc này đang ngồi cạnh bếp lửa) cùng anh R.C.Y. Ngọn lửa từ bếp củi nhanh chóng bùng phát và bao trùm lấy cả 2 người, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng. Sau khi gây án, C. đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận định đây là vụ án có tính chất manh động, đặc biệt nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Gia Lai để tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, đến ngày 28-1-2026, các trinh sát phát hiện R.C. xuất hiện tại địa bàn xã Chư Puh (tỉnh Gia Lai) nên đã phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, R.C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam R.C. về tội giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.