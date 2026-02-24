Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Lần theo dấu vết của cá thể lạ, láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện loài vật "tuyệt chủng" gần 20 năm

Thứ ba, 20:22 24/02/2026 | Tiêu điểm
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Phát hiện loài vật từng được cho là đã tuyệt chủng này đang khiến giới nghiên cứu khu vực chú ý.

Phát hiện loài vật gây sửng sốt trên sông Mekong

Sự kiện loài vật được mệnh danh "bóng ma sông Mekong" quay trở lại được đánh giá là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất về đa dạng sinh học nước ngọt Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Biological Conservation, đầu tháng 7 năm 2022, ngư dân tại tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã bắt được một cá thể lạ ở khu vực gần đập thủy điện Sesan II, thuộc hệ thống sông Mekong. Sau khi được các chuyên gia xác định, cá thể lạ này được xác nhận là Aaptosyax grypus là loài cá chép hồi khổng lồ từng được cho là đã tuyệt chủng tại Campuchia từ cuối những năm 1990.

Lần theo dấu vết của cá thể lạ, láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện loài vật

Phát hiện loài vật từng được cho là đã tuyệt chủng ở Campuchia đã khiến giới nghiên cứu khu vực chú ý. (Ảnh: AKP)

Theo các nhà nghiên cứu thủy sản Campuchia, loài cá này được ghi nhận lần cuối vào năm 1999. Suốt gần 20 năm sau đó, mọi khảo sát đều không tìm thấy dấu vết, khiến nhiều công trình khoa học kết luận rằng cá chép hồi khổng lồ đã biến mất khỏi Campuchia. Vì vậy, việc một cá thể bất ngờ bị bắt vào ngày 2-7 đã tạo ra sự bất ngờ lớn trong giới khoa học.

Cá thể hiếm hoi và giá trị khoa học đặc biệt

Cá thể cá chép hồi khổng lồ vừa được phát hiện nặng khoảng 6 kg. Đáng tiếc, con cá đã chết sau khi được đưa lên bờ. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định mẫu vật này vẫn mang giá trị nghiên cứu rất lớn.

Hiện cá thể này đang được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm xác định đây là cá thuần chủng hay đã có biến đổi di truyền. Các phân tích cũng sẽ tập trung vào cấu trúc cơ thể, chế độ ăn và đặc điểm sinh học, qua đó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lối sống của loài cá hiếm này trong điều kiện tự nhiên.

Lần theo dấu vết của cá thể lạ, láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện loài vật

Cá chép hồi khổng lồ là loài cá này có thể phát triển tới chiều dài khoảng 1,3 m và nặng tối đa 30 kg, nằm trong nhóm những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. (Ảnh: AKP)

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh loài cá chép hồi khổng lồ gần như "mất tích" suốt nhiều năm, mỗi mẫu vật còn sót lại đều được xem là nguồn dữ liệu quý giá để phục vụ công tác bảo tồn.

"Bóng ma Mekong" có thể dài 1,3 m, nặng tới 30 kg

Cá chép hồi khổng lồ là loài cá này có thể phát triển tới chiều dài khoảng 1,3 m và nặng tối đa 30 kg, nằm trong nhóm những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới.

Chúng có đặc điểm nhận dạng khá khác biệt với vảy nhỏ, thân dài và miệng rộng, hình dáng khiến nhiều người liên tưởng tới rùa. Cá chép hồi khổng lồ thường ăn các loài cá nhỏ và sinh sống ở những vùng nước sâu của sông Mekong, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Campuchia giáp Lào và kéo dài tới miền Trung Thái Lan.

Suy giảm hơn 90% và nguy cơ tuyệt chủng vẫn hiện hữu

Chia sẻ với truyền thông, ông Bunyeth Chan – trưởng nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Svay Rieng (Campuchia) cho rằng việc tái phát hiện cá chép hồi khổng lồ không chỉ mang ý nghĩa với riêng một loài. "Đây là lý do để hy vọng, không chỉ cho cá chép khổng lồ mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái sông Mekong," ông nói.

Theo các nghiên cứu, sông Mekong được xem là hệ thống sông năng suất bậc nhất thế giới, cung cấp hơn 2 triệu tấn cá mỗi năm, với giá trị ước tính trên 10 tỷ USD. Dòng sông này thường được ví như "xa lộ cá", nơi sinh sống của một số loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, việc cá chép hồi khổng lồ suy giảm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua cũng phản ánh những áp lực ngày càng lớn mà Mekong đang phải đối mặt, từ đánh bắt quá mức cho tới sự phát triển dày đặc của các công trình thủy điện làm biến đổi môi trường sống tự nhiên.

Trong hơn một thập kỷ qua, số lượng cá chép hồi khổng lồ được ước tính đã suy giảm trên 90%. Việc xây dựng các con đập đã làm thay đổi mạnh mẽ dòng chảy, phá vỡ các khu vực nước sâu, nơi loài cá này sinh sống và sinh sản. Nhiều nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2017–2018 từng nhận định cá chép hồi khổng lồ có khả năng đã tuyệt chủng ở Campuchia và chỉ còn tồn tại với số lượng rất ít tại Lào và Thái Lan.

Lần theo dấu vết của cá thể lạ, láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện loài vật

Việc cá chép hồi khổng lồ suy giảm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua cũng phản ánh những áp lực ngày càng lớn mà Mekong đang phải đối mặt. (Ảnh: AKP)

Chính vì vậy, dù phát hiện mới mang lại hy vọng, các chuyên gia cảnh báo rằng nguy cơ tuyệt chủng của loài cá này vẫn ở mức rất cao nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.

Không chỉ là câu chuyện của Campuchia

Theo các nhà bảo tồn, việc cá chép hồi khổng lồ tái xuất không chỉ có ý nghĩa riêng với Campuchia mà còn liên quan trực tiếp tới các quốc gia hạ lưu Mekong, trong đó có Việt Nam. Sự suy giảm đa dạng sinh học ở thượng nguồn có thể ảnh hưởng lâu dài tới nguồn lợi thủy sản, sinh kế của người dân và sự ổn định của toàn bộ hệ sinh thái Mekong.

Trước đó, cũng tại tỉnh Stung Treng, Campuchia từng gây chú ý khi ghi nhận một cá thể cá đuối nước ngọt khổng lồ được xem là loài cá nước ngọt lớn nhất từng được phát hiện. Những sự kiện này cho thấy Mekong vẫn còn ẩn chứa nhiều loài sinh vật quý hiếm chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Các chuyên gia kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường hợp tác nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và xây dựng chiến lược bảo tồn chung, nhằm tránh để những "bóng ma Mekong" chỉ còn tồn tại trong các trang sách khoa học.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Loài động vật có vú "xây đập" tưởng tuyệt chủng 400 năm bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng một lần nữa tái xuất và lập tức gây “sốt” dư luận.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dữ liệu từ kính viễn vọng của NASA cho thấy vật thể liên sao 3I/ATLAS đã thay đổi đáng kể hành vi của nó khi đi qua điểm cận nhật.

Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nào

Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nào

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là quốc gia duy nhất trên hành tinh tuyên bố "vắng bóng" loài muỗi.

Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà thiên văn phát hiện dấu vết khí bất thường quanh sao Betelgeuse, được cho là bằng chứng mới về một ngôi sao đồng hành ẩn giấu.

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Tiêu điểm - 5 ngày trước

"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.

Xem nhiều

Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Tiêu điểm

GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Tiêu điểm
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm
Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Tiêu điểm
Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top