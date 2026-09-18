Hà Nội: Xuyên đêm tìm kiếm nam sinh viên năm nhất nghi bị nước cuốn xuống cống mất tích

Theo đó, vào tối ngày 17/9, lực lượng chức năng phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa hiện trường, quây bạt khu vực hố thoát nước tại phố Viên sau khi nhận được tin báo về một nam sinh viên nghi bị rơi xuống mất tích vào buổi sáng cùng ngày.

Danh tính của nam sinh được xác định là anh N.Đ.S. (sinh năm 2008, quê Ninh Bình), hiện là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Khu vực cống thoát nước nơi người dân phát hiện chiếc xe máy. Ảnh cắt từ video

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, vào khoảng 10h sáng ngày 17/9, khi khu vực phố Viên đang ngập sâu do ảnh hưởng của mưa lớn, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển kiểm soát Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) bị nghiêng đổ ngay cạnh miệng cống thoát nước nhưng hoàn toàn vắng bóng người điều khiển.

Vào thời điểm đó, miệng cống đang hút nước rất mạnh tạo thành dòng xoáy lớn, trong khi khu vực xung quanh có nhiều cây cối mọc khá rậm rạp. Nhận thấy dấu hiệu bất thường và nghi ngờ chủ nhân chiếc xe đã gặp sự cố bị nước cuốn trôi xuống cống, người dân đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin chủ phương tiện và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân thông qua phương tiện để lại, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức triển khai công tác tìm kiếm. Đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động xuống khu vực cống ngầm để rà soát từng ngóc ngách.

Công tác tìm kiếm được lực lượng chức năng triển khai xuyên đêm. Ảnh: NDCC

Tuy nhiên, do điều kiện dòng chảy và địa hình phức tạp, đến khuya ngày 17/9 công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Tới khoảng 23h50 cùng ngày, đội thợ lặn phải tạm dừng công việc để đảm bảo an toàn.

Được biết, vào tối 16/9 (trước thời điểm xảy ra sự việc), gia đình vẫn giữ liên lạc bình thường với nam sinh. Mẹ của em bàng hoàng nhận được điện thoại thông báo từ cơ quan chức năng khi đang đi làm.

Nhiều người dân địa phương cũng xác nhận nam sinh viên mới chuyển đến khu vực này thuê trọ nên chưa rành đường sá. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đau lòng này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.

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