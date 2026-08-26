Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thứ tư, 11:28 26/08/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên khu vực đập tràn Tân Thái (gần cầu Linh Nham), nơi chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật vào chiều 25/8. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được huy động đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm những người mất tích.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Cùng với Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Lữ đoàn 575 được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tại hiện trường.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 5.

Cụm 79 - Bộ Tham mưu cũng được huy động, khẩn trương phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm 3 người đang mất tích.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện cần thiết, tổ chức tìm kiếm trong điều kiện khu vực đập tràn có dòng nước chảy và địa hình phức tạp.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 7.

Bên cạnh lực lượng chuyên nghiệp, người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, cung cấp thông tin và phối hợp rà soát những khu vực xung quanh hiện trường.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 8.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng nhằm tăng khả năng phát hiện vị trí của 3 người mất tích. Các lực lượng liên tục rà soát, kiểm tra những khu vực nghi có nạn nhân.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 9.

Đến sáng 26/8, công tác tìm kiếm 3 người mất tích vẫn được triển khai khẩn trương. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm với hy vọng sớm xác định được vị trí của các nạn nhân.

Cận cảnh cuộc tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên - Ảnh 10.

Ghi nhận tại khu vực xảy ra sự việc, nhiều người dân tập trung tại khu vực xảy ra vụ lật thuyền để theo dõi công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khoảng gần 17h30 ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, 1 chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B (SN 1990), D.V.H (SN 1987), D.V.V (SN 2003) và Đ.B.L (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H may mắn dạt vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.

Video tìm kiếm ba người mất tích sau vụ lật thuyền tại đập tràn Tân Thái, xã Đồng Hỷ ở Thái Nguyên:


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