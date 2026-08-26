Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khoảng gần 17h30 ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, 1 chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B (SN 1990), D.V.H (SN 1987), D.V.V (SN 2003) và Đ.B.L (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H may mắn dạt vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.