Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể nam sinh viên năm nhất bị nước cuốn xuống cống mất tích

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GĐXH - Sau hơn một ngày khẩn trương tìm kiếm, đến trưa ngày 18/9, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã tìm thấy và trục vớt thi thể nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất bị nước cuốn xuống cống mất tích trong trận mưa ngập hôm 17/9.

Theo đó, vào khoảng 11h30 phút ngày 18/9, lực lượng cứu hộ trong lúc rà soát tại khu vực cống thoát nước dưới chân cầu Phố Viên (phường Đông Ngạc) đã phát hiện một thi thể nam giới mắc kẹt ngay tại khu vực cửa thoát nước ra sông Nhuệ.

Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể nam sinh viên năm nhất bị nước cuốn xuống cống mất tích - Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam sinh tại chân cầu phố Viên.

Thi thể sau đó đã được trục vớt lên bờ, qua xác minh ban đầu nạn nhân được xác định chính là nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất bị nước cuốn xuống cống, mất tích sáng ngày 17/8.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, thi thể nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng phối hợp cùng đội cứu hộ trục vớt lên bờ. Vị trí phát hiện thi thể cách miệng cống thoát nước – nơi bỏ lại chiếc xe máy vào sáng ngày 17/9 – khoảng 1km.

Ngay sau khi đưa thi thể lên bờ, Công an phường Đông Ngạc cùng các lực lượng nghiệp vụ đã có mặt kịp thời để phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, quây bạt và tiến hành các thủ tục pháp y, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Video: Trung Sơn

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 17/9, giữa lúc khu vực phố Viên chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển số Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) bị nghiêng đổ cạnh miệng cống thoát nước nhưng không có người. Do miệng cống lúc bấy giờ đang hút nước rất mạnh tạo thành dòng xoáy lớn cùng địa thế xung quanh rậm rạp cây cỏ, người dân nghi ngờ chủ xe đã bị nước cuốn trôi xuống cống nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong chiều và đêm 17/9, gia đình, nhà trường cùng lực lượng cứu hộ, đội thợ lặn đã nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do dòng chảy phức tạp và lượng nước lớn, đến trưa nay thi thể nam sinh viên mới được tìm thấy.

Sự việc đau lòng này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo lớn về mức độ nguy hiểm của các hố ga, miệng cống hở trong những ngày Thủ đô ngập lụt diện rộng, đòi hỏi người dân và các bạn sinh viên xa nhà phải hết sức cẩn trọng khi di chuyển qua các cung đường ngập nước. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể nam sinh viên năm nhất bị nước cuốn xuống cống mất tích - Ảnh 2.Hà Nội: Xuyên đêm tìm kiếm nam sinh viên năm nhất nghi bị nước cuốn xuống cống mất tích

GĐXH - Tối 17/9, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, huy động đội thợ lặn tìm kiếm xuyên đêm đối với một nam sinh viên năm nhất nghi bị rơi xuống hố thoát nước mất tích trong lúc di chuyển qua đoạn đường ngập sâu.

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