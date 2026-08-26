Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích ở Thái Nguyên

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái. Hiện còn một người mất tích.

Liên quan đến vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh phường Đồng Hỷ và phường Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra chiều tối 25/8 khiến 3 người mất tích, đến trưa 26/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm một thi thể trong vụ lật thuyền. Nạn nhân được xác định là Dương Văn B (SN 1990, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Trao đổi với PV vào khoảng 17h40 ngày 26/8, bà Trần Thị Anh Hoa, Chủ tịch UBND phường Văn Hán, cho biết hiện còn một nạn nhân sinh năm 2003 chưa được tìm thấy.

“Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại”, bà Hoa thông tin.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh phường Đồng Hỷ và phường Văn Hán, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B (SN 1990), D.V.H (SN 1987), D.V.V (SN 2003) và Đ.B.L (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H may mắn dạt vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu cũng được huy động, khẩn trương phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến chiều 26/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 3 người mất tích. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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