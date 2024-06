Lan tỏa những giá trị gia đình thông qua cuộc thi ảnh 'Mái ấm gia đình Công an nhân dân'

Hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2024) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng như: tuyên dương gia đình Công an tiêu biểu; tuyên dương con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2023-2024; tổ chức các trò chơi dân gian cho gia đình cán bộ, chiến sĩ; trao giải Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó nổi bật là Cuộc thi ảnh "Mái ấm gia đình Công an nhân dân".



Logo Cuộc thi ảnh "Mái ấm gia đình Công an nhân dân"

Cuộc thi ảnh "Mái ấm gia đình Công an nhân dân" đã được phát động trong toàn lực lượng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 15/5/2024 và đã thu hút được 100% các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia; đã có gần 500 bức ảnh đẹp tham gia dự thi của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và lao động hợp đồng trong Công an tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.



Hầu hết các tác phẩm dự thi đều bám sát nội dung yêu cầu của Ban Tổ chức, đó là: phản ánh sinh hoạt gia đình, sự gắn bó tình cảm của các thành viên dưới nếp nhà Công an nhân dân, chứa đựng nét sinh hoạt đặc thù của gia đình cán bộ, chiến sĩ; phản ánh sinh động, chân thực, thể hiện được sự tổ chức gắn kết giữa công việc và gia đình…, khuyến khích ảnh bố cục chặt chẽ, sinh động, có tính nghệ thuật, đồng thời đảm bảo sự chân thực, không dàn dựng, phô diễn, lạm dụng kỹ thật photoshop.

Tên tác phẩm dự thi: "Chuẩn bị chuyến công tác xa nhà của Bố"

Ban Giám khảo gồm các nhiếp ảnh gia và nhóm tư vấn với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc đã phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đảm bảo tính khách quan, chân lý nghệ thuật. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 70 bức ảnh đáp ứng đầy đủ nhất các tiêu chí của cuộc thi đăng tải trên fanpage "Công an tỉnh Bắc Giang". Sau khi đăng tải, tất cả các bức ảnh dự thi đều nhận được rất nhiều, rất nhiểu sự quan tâm, các lượt like, share của người dùng Facebook trong và ngoài lực lượng Công an tỉnh.

Thông điệp của Cuộc thi là "Mãi lan tỏa những giá trị gia đình trong Công an nhân dân". Cuộc thi đã thực sự lan tỏa giá trị gia đình và truyền lửa ấm đến gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng và ngôi nhà lớn Công an nhân dân nói chung. Cuộc thi đã ghi lại những khoảnh khắc yêu thương của gia đình cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần giáo dục, hun đúc tình yêu thương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với gia đình; cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, luôn là hậu phương vững chắc để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gia đình mạnh và hạnh phúc thì xã hội sẽ giàu mạnh, đúng như Mạnh Tử đã nói "Nước lấy nhà làm gốc".