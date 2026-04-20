Lan tỏa yêu thương tại buổi gặp mặt sinh viên khuyết tật: Nơi nâng đỡ nghị lực để thế hệ trẻ kém may mắn được vươn mình

Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, chia sẻ mà chương trình còn thể hiện rõ cam kết của HaUI trong việc đồng hành, tiếp sức để mọi sinh viên, dù hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Tại cơ sở Ninh Bình, Thầy Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Đại học cùng đại diện lãnh đạo các phòng, lãnh đạo đơn vị có sinh viên theo học cùng chụp ảnh lưu niệm.

Giữa hơn 30.000 sinh viên của HaUI, 40 sinh viên khuyết tật như 40 đóa hướng dương luôn kiên định vươn về phía ánh sáng. Dù đối mặt với những hạn chế về vận động, thính giác hay thị giác, các bạn vẫn chung một điểm: nghị lực bền bỉ và khát khao khẳng định bản thân, vượt qua trở ngại để chạm tới những miền tri thức mới.

Thầy Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Đại học chia sẻ những lời động viên chân thành và ấm áp tới các bạn sinh viên.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thầy Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội đã gửi những lời động viên chân thành nhất tới sinh viên. Thầy nhấn mạnh: Thầy cô và các bạn ở Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ coi các em là những người học, mà còn là những tấm gương về nghị lực và sự cố gắng không ngừng trong cuộc sống. Các em hãy yên tâm, Lãnh đạo Đại học, các thầy cô và các bạn cam kết sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất đến các chính sách hỗ trợ để các em yên tâm học tập, tỏa sáng, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho cuộc sống, cho tương lai.

Những món quà nhỏ, gửi gắm tình cảm và sự kỳ vọng lớn lao của thầy cô dành cho những "đóa hướng dương" HaUI.

Buổi gặp mặt thêm phần ý nghĩa khi lãnh đạo các Trường, Khoa cùng đại diện Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, Trạm Y tế trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng từ sinh viên. Từ những trở ngại trong di chuyển tại giảng đường, khó khăn trong học tập đến những băn khoăn về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp… tất cả đều được ghi nhận và từng bước tìm hướng hỗ trợ kịp thời.

Sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia luôn là sợi dây kết nối bền chặt giữa thầy và trò HaUI.

Sự quan tâm của Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên không chỉ dừng ở những phần quà động viên, mà còn thể hiện ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Chính tinh thần nhân văn, sẻ chia ấy trở thành động lực giúp sinh viên khuyết tật vượt qua rào cản, tự tin hoàn thành tốt chương trình học.

Sinh viên Nguyễn Tiến Thành - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, HaUI xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy, các cô và chia sẻ: "Em cảm thấy mình không hề đơn độc vì luôn có sự thấu hiểu và đồng hành của thầy cô dưới mái trường HaUI"

Cô sinh viên Tạ Bích Liên, Ngành Marketing, Trường Kinh tế, HaUI đã kiên cường, nỗ lực và luôn lạc quan dù trải qua 7 lần phẫu thuật. Bích Liên chia sẻ: Em được thầy cô và bạn bè trường Kinh tế đồng hành, hỗ trợ rất nhiều trong học tập, em cảm thấy vẫn còn thật may mắn khi chọn được đúng ngành học yêu thích.

Khép lại buổi gặp mặt là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay ấm áp. Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, sự khác biệt không còn là trở ngại, mà trở thành nguồn lực để lan tỏa giá trị nhân văn. Với sự đồng hành của nhà trường, 40 sinh viên ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những hành trình lập nghiệp đầy triển vọng phía trước.

