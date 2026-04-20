Lan tỏa yêu thương tại buổi gặp mặt sinh viên khuyết tật: Nơi nâng đỡ nghị lực để thế hệ trẻ kém may mắn được vươn mình
Trong tuần qua tại hai địa điểm Hà Nội và Ninh Bình của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), đã tổ chức buổi gặp mặt ấm áp, ý nghĩa dành cho 40 sinh viên khuyết tật đang theo học tại trường.
Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, chia sẻ mà chương trình còn thể hiện rõ cam kết của HaUI trong việc đồng hành, tiếp sức để mọi sinh viên, dù hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.
Giữa hơn 30.000 sinh viên của HaUI, 40 sinh viên khuyết tật như 40 đóa hướng dương luôn kiên định vươn về phía ánh sáng. Dù đối mặt với những hạn chế về vận động, thính giác hay thị giác, các bạn vẫn chung một điểm: nghị lực bền bỉ và khát khao khẳng định bản thân, vượt qua trở ngại để chạm tới những miền tri thức mới.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thầy Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội đã gửi những lời động viên chân thành nhất tới sinh viên. Thầy nhấn mạnh: Thầy cô và các bạn ở Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ coi các em là những người học, mà còn là những tấm gương về nghị lực và sự cố gắng không ngừng trong cuộc sống. Các em hãy yên tâm, Lãnh đạo Đại học, các thầy cô và các bạn cam kết sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất đến các chính sách hỗ trợ để các em yên tâm học tập, tỏa sáng, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho cuộc sống, cho tương lai.
Buổi gặp mặt thêm phần ý nghĩa khi lãnh đạo các Trường, Khoa cùng đại diện Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, Trạm Y tế trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng từ sinh viên. Từ những trở ngại trong di chuyển tại giảng đường, khó khăn trong học tập đến những băn khoăn về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp… tất cả đều được ghi nhận và từng bước tìm hướng hỗ trợ kịp thời.
Sự quan tâm của Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên không chỉ dừng ở những phần quà động viên, mà còn thể hiện ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Chính tinh thần nhân văn, sẻ chia ấy trở thành động lực giúp sinh viên khuyết tật vượt qua rào cản, tự tin hoàn thành tốt chương trình học.
Khép lại buổi gặp mặt là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay ấm áp. Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, sự khác biệt không còn là trở ngại, mà trở thành nguồn lực để lan tỏa giá trị nhân văn. Với sự đồng hành của nhà trường, 40 sinh viên ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những hành trình lập nghiệp đầy triển vọng phía trước.
Đại học Công nghiệp Hà Nội
