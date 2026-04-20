Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Thứ hai, 10:43 20/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Theo Báo Khánh Hòa Online, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Quân đội (MB) Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 1/4/2026 tại cây ATM Ngân hàng MB, đặt tại địa chỉ 151 Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh). Một người đàn ông trú phường Bắc Cam Ranh đã mang 128 triệu đồng tới cây ATM để nạp vào tài khoản qua máy ATM.

(Video do Công an phường Bắc Cam Ranh cung cấp)

Sau quá trình giao dịch, hệ thống đã trả lại số tiền trên trong hộc máy ATM, tuy nhiên chủ tài khoản đã vội vàng rời khỏi cây ATM mà không hề hay biết. Ngay sau đó, người đến sau đã lấy toàn bộ số tiền và rời khỏi hiện trường. Camera an ninh gần đó ghi lại người đàn ông đi xe mô tô, mặc áo kẻ đã vội vã rời khỏi khu vực sau khi lấy được số tiền.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan Công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp cho Công an phường để phục vụ công tác xác minh.

Theo cơ quan Công an, mọi hành vi chiếm giữ tài sản của người khác trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đàn ông đã lấy số tiền tại máy ATM đến ngay cơ quan công an để làm việc. Ảnh: Báo Khánh Hòa Online

Hành vi chiếm giữ tài sản của người khác bị xử phạt thế nào?

Theo quy định của pháp luật, hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị xử lý theo các mức độ tùy thuộc vào giá trị tài sản và tính chất vụ việc:

Xử phạt hành chính

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị:

Phạt tiền: Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức sẽ gấp đôi.

Hình thức bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Biện pháp khắc phục: Buộc trả lại tài sản hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc chiếm giữ.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), nếu giá trị tài sản chiếm giữ từ 10 triệu đồng trở lên, hành vi này có thể bị xử lý về Tội chiếm giữ trái phép tài sản:

Khung 1: Tài sản từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng (hoặc dưới 10 triệu nhưng là di vật, cổ vật): Phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khung 2: Tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài

Khởi tố, bắt giam ổ nhóm trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu và những người liên quan; thu nhiều tài liệu, vật chứng.

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.

GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.

Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.

GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.

Lợi dụng mạng xã hội để móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quy mô lớn, các đối tượng đưa hàng từ phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Lực lượng công an Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị đã triệt phá, bắt giữ, thu giữ tang vật đặc biệt lớn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
