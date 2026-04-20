Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa
GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.
Theo Báo Khánh Hòa Online, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Quân đội (MB) Chi nhánh Nam Khánh Hòa.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 1/4/2026 tại cây ATM Ngân hàng MB, đặt tại địa chỉ 151 Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh). Một người đàn ông trú phường Bắc Cam Ranh đã mang 128 triệu đồng tới cây ATM để nạp vào tài khoản qua máy ATM.
(Video do Công an phường Bắc Cam Ranh cung cấp)
Sau quá trình giao dịch, hệ thống đã trả lại số tiền trên trong hộc máy ATM, tuy nhiên chủ tài khoản đã vội vàng rời khỏi cây ATM mà không hề hay biết. Ngay sau đó, người đến sau đã lấy toàn bộ số tiền và rời khỏi hiện trường. Camera an ninh gần đó ghi lại người đàn ông đi xe mô tô, mặc áo kẻ đã vội vã rời khỏi khu vực sau khi lấy được số tiền.
Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan Công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp cho Công an phường để phục vụ công tác xác minh.
Theo cơ quan Công an, mọi hành vi chiếm giữ tài sản của người khác trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hành vi chiếm giữ tài sản của người khác bị xử phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật, hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị xử lý theo các mức độ tùy thuộc vào giá trị tài sản và tính chất vụ việc:
Xử phạt hành chính
Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị:
Phạt tiền: Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức sẽ gấp đôi.
Hình thức bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Biện pháp khắc phục: Buộc trả lại tài sản hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc chiếm giữ.
Truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), nếu giá trị tài sản chiếm giữ từ 10 triệu đồng trở lên, hành vi này có thể bị xử lý về Tội chiếm giữ trái phép tài sản:
Khung 1: Tài sản từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng (hoặc dưới 10 triệu nhưng là di vật, cổ vật): Phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Khung 2: Tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
