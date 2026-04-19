Phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép

Ngày 19/4, Công an TP Huế cho biết, vừa ra quân đồng loạt nhằm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các khu vực lân cận, nơi thường xuyên phát sinh tình trạng tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng.

Công an TP Huế ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố.

Các tổ công tác kết hợp tuần tra công khai và hóa trang mật phục, kiểm soát cơ động và lập chốt chặn tại các tuyến trọng điểm.

Trong tối 18/4, các tổ tuần tra và chốt chặn phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Các lỗi chủ yếu gồm không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, bộ phận giảm thanh không đúng quy định, cùng một số lỗi khác như chở quá số người quy định, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn.



Nhiều trường hợp bị lập biên bản xử lý.

Lực lượng chức năng chuyển Phòng CSGT tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy.

Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có hành vi vi phạm như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, công an phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường nơi cư trú để quản lý, theo dõi.