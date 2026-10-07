Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Phương Văn Kỳ bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT ngày 17/7/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép 35 bánh heroin.

Đối tượng Phương Văn Kỳ tại cơ quan công an - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, lẩn trốn trong các lán trại bỏ hoang tại khu vực rừng giáp biên giới. Đêm khuya, đối tượng mới xuống khu vực nhà dân để lấy lương thực và tìm mua ma túy sử dụng.

Quá trình xác minh cho thấy Kỳ nghiện ma túy, đặc biệt cảnh giác và thường xuyên mang theo súng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức truy bắt.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 15h30 ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng, tổ chức truy bắt Kỳ.

Khu vực nơi đối tượng Phương Văn Kỳ lẩn trốn - (ảnh Công an Lạng Sơn).

4 tổ công tác được triển khai mật phục trong nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh khu vực đối tượng lẩn trốn. Đến thời điểm thuận lợi, lực lượng chức năng bắt giữ thành công Kỳ khi đối tượng đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy về sử dụng.

Khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận biết mình đang bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà. Đối tượng chỉ trở về khi trời tối để lấy lương thực và tìm mua ma túy sử dụng.

Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực rừng giáp biên giới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Phương Văn Kỳ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển 35 bánh heroin - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Về khẩu súng cùng 12 viên đạn, Kỳ khai nhận đã mang theo từ khi bị truy nã nhằm phòng thân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm hình sự bằng việc bỏ trốn. Các đối tượng đang bị truy nã cần sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, bắt giữ tội phạm.