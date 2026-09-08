Bắt nhóm giả danh shipper, dựng kịch bản 3 tuyến lừa tiền khách hàng ở Lạng Sơn

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đây là đường dây được tổ chức với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến để dựng lên các kịch bản gian dối, sau đó hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CALS).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định từ ngày 5/8/2026, các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng từng đặt mua hàng trực tuyến để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Nhóm này được tổ chức thành 3 tuyến, mỗi tuyến đảm nhận một nhiệm vụ riêng trong quy trình lừa đảo.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, Hà Nội) được xác định là người tổ chức, điều hành đường dây và hưởng 50% số tiền - (ảnh CALS).

Cụ thể, ở tuyến 1, các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng việc thanh toán đơn hàng đã khiến khách hàng vô tình đăng ký một gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân lo sợ và có nhu cầu hủy gói dịch vụ, các đối tượng ở tuyến 1 sẽ chuyển thông tin cho tuyến 2.

Tuyến 2 tiếp tục giả danh nhân viên kho hàng, đưa ra các thông tin nhằm củng cố lòng tin của nạn nhân, đồng thời hướng dẫn họ liên hệ với tuyến 3 để được hỗ trợ hủy dịch vụ.

Đến tuyến 3, các đối tượng giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện và hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm chuẩn bị từ trước, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ - (ảnh CALS).

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và tiền công cho những người tham gia ở từng tuyến.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, Hà Nội) được xác định là người tổ chức, điều hành đường dây và hưởng 50% số tiền.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về Việt Nam nhưng vẫn giữ liên hệ với những người này.

Sau khi về nước, Hậu được các đối tượng người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo tại Việt Nam. Hậu có nhiệm vụ chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng; đồng thời phân công nhiệm vụ, tính toán và phân chia tiền công cho các đối tượng tham gia.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ ngày 5/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hậu (SN 2001), Cao Văn Đương (SN 2005), Trần Tiến Hoành (SN 2006), Cao Văn Dương (SN 2006), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Trang Nhung (SN 2002), trú tại tỉnh Hưng Yên; Trần Kim Hoàng (SN 2006), trú tại tỉnh Lào Cai và Trần Gia Thế để điều tra về tội danh nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

