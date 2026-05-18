Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ
GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.
Sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty CP Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.
Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty CP Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan đến chất phóng xạ.
Qua vụ án này cho thấy, mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm, song vẫn còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên. Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
