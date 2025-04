Lật tẩy chiêu trò tài xế giả danh công an để xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tố (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 3/2025, Lê Văn Tố đã quen biết một người tên Nhân (chưa rõ lai lịch) và cung cấp thông tin cá nhân để người này làm giả một Giấy chứng minh Công an nhân dân với giá 1 triệu đồng. Mục đích sử dụng giấy tờ giả nhằm xuất trình khi đi đường để tránh bị xử lý vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tố. Ảnh: CACC.

Vào khoảng 23h40 ngày 25/4, Lê Văn Tố điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A-xxx.xx lưu thông trên đường Nguyễn Du, khu phố 2, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,312mg/L khí thở.

Khi làm việc với Tổ tuần tra, Lê Văn Tố đã xuất trình giấy tờ tùy thân cùng một Giấy chứng minh Công an nhân dân giả và tự xưng đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM nhằm xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ tuần tra đã tiến hành xác minh, phát hiện giấy tờ trên là giả. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu là bị hại trong các vụ việc liên quan đến đối tượng Lê Văn Tố, vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để được phối hợp giải quyết.