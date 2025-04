Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng

4 giờ trước

Ngày 26/4, Công an phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tên L.V.T (34 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) có hành vi giả danh lực lượng công an.