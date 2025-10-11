Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu may

Lễ hội được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh vào tháng 8 âm lịch hằng năm. Năm 2025, trong các ngày từ ngày 1/10 đến 11/10 (tức ngày 10/8 đến 20/8 âm lịch), UBND phường Nam Định đã chủ trì tổ chức Lễ hội đền Trần tại 2 địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Tháp và Khu di tích Quốc gia đền Bảo Lộc.