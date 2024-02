Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần cho biết, Công an thành phố đã xây dựng phương án an ninh với 5 vòng, 39 chốt cùng với khoảng 2.600 người ở khu vực đền và khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự khai ấn. Sau khi khai ấn sẽ phát lộc ấn cho người dân và du khách vào 5h sáng ngày 24/2.