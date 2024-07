Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 2 – 7/7/2024): Danh sách các quận, huyện mất điện liên tục xếp hàng dài

Nội dung/lý do

Cắt các CDCL, FCO TBA: Minh Khai 630kVA lộ 371E2.9, TT Hồng Hà lộ 373E2.9, An Dương 13 lộ 480E2.21, An Đồng 6 lộ 484E2.2 (mỗi TBA 1,0 giờ)

An Dương

Thu hồi MBA do khách hàng không có nhu cầu sử dụng

Kiến An

05/07/2024

6h00-18h00

Đã tháo 03 lèo ĐZK tại cột 07 nhánh Hồng Quang lộ 471 E2.36 đi TBA An Pha đã tháo hạ đảm bảo khoảng cách an toàn điện. PT: 6h00-7h00&17h00-18h00: Cắt có điện DPT 471-7 E2.36/06 Hồng Quang đi cột 01 nh Bia HN-HP <=> Cắt cũ DPT 471-7 E2.36/02 Hồng Quang/1 lộ 471E2.36 p/v tháo & đấu 03 lèo ĐZK cột 07 nhánh Hồng Quang đi TBA An Pha lộ 471 E2.36