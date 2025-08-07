Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kỳ thi… (nếu có) và tổ chức xét tuyển.

Bộ GD-ĐT cũng xử lý trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Ngọc.

Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2025, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc đạt 99,21%. Đây là lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng hơn 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 28/7 - hạn đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm tỷ lệ 73,23%. Như vậy, có hơn 310.400 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025.