Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 24/2 - 2/3/2025: Cúp điện 14 tiếng/ngày ở một số khu dân cư và tuyến đường

-Khu vực khách hàng: Khu vực Chợ Bến Cát, dọc bên phải đường Lộ 7A từ vòng xoay An Điền đến khu vực Cty GHP, dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đi hướng An Lập, dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đi đến ngã 3 Cầu Thới An thuộc Phường Mỹ Phước, phường An Điền Thành phố Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát)