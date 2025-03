Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 3 - 9/3/2025: Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

09/03/2025 06:00:00

09/03/2025 18:00:00

- Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu vực bên phải đường Liên huyện thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Thị Xuân thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu dân cư An Phú, khu sản xuất An Phú thuộc phường An Phú, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến KDC Phúc Đạt thuộc phường An Phú (Thuận An)