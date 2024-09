Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 30/9 – 6/10/2024: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

30/09/2024 00:19:00 30/09/2024 01:12:00 Trạm KDC Việt sing 7 Chuyển tải hạ thế

30/09/2024 07:38:00 30/09/2024 16:00:00 Trạm 02 Thông Dung Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/09/2024 08:45:00 30/09/2024 13:00:00 Trạm Phương Bảo Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/09/2024 09:00:00 30/09/2024 09:40:00 Trạm TRẠM T2 Chuyển tải hạ thế

01/10/2024 07:00:00 01/10/2024 17:00:00 Khu vực dọc theo đường Thuận Giao 16 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 07:00:00 01/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Bình Đức thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/10/2024 09:00:00 02/10/2024 11:30:00 Một phần khu phố Phú Hội thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/10/2024 07:00:00 02/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Bình Đức 1, khu phố Đông Tư thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 07:00:00 03/10/2024 17:00:00 Một phần ấp An Quới, ấp An Phú thuộc xã An Sơn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 07:00:00 03/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Hòa Long thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2024 07:00:00 04/10/2024 17:00:00 Một phần ấp An Phú thuộc xã An Sơn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2024 07:00:00 04/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Đông Nhì thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 06:00:00 05/10/2024 07:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu công nghiệp Việt Hương Khu C (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 06:00:00 05/10/2024 17:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 06:00:00 05/10/2024 17:00:00 Khu vực hai bên đường QL13 từ Bưu điện Vĩnh Phú về đến Cầu Vĩnh Bình (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 06:00:00 05/10/2024 17:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 06:00:00 05/10/2024 17:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du từ Ngã 3 Cửu Long về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty STI về đến đường Nguyễn Du (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 07:00:00 05/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Đông Nhì, khu phố Bình Hòa thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2024 07:00:00 05/10/2024 17:00:00 Một phần khu phố Bình Phước thuộc phường Bình Nhâm (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp