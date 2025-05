Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 5 - 11/5/2025: Hàng loạt khu dân cư cúp điện 12 tiếng/ngày

05/05/2025 08:00:00 05/05/2025 16:30:00 Khu vực bên trái Đường DT 743B từ Ngã 3 Cây Điệp đến Cổng Xe Lữa 17-Phường Tân Đông Hiệp -TPDA-BD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/05/2025 08:00:00 05/05/2025 16:30:00 Khu vực bên trái Đường DT 743B từ TTYT Dĩ An đến cổng KCN Tân Đông Hiệp A -Phường Tân Đông Hiệp -TPDA-BD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/05/2025 08:00:00 06/05/2025 16:30:00 Khu vực Ngã Tư Bình Thung-Phường Tân Đông Hiệp-TPDA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/05/2025 08:00:00 06/05/2025 16:30:00 Khu vực QL 1K từ Ngã Tư Bình Thung đến Dốc Chú Hỏa-Phường Bình An-TPDA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/05/2025 08:00:00 07/05/2025 16:30:00 Khu vực đường DT 743B KP Đông Tác-Phường Tân Đông Hiệp -TPDA-BD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/05/2025 08:00:00 08/05/2025 16:30:00 - Khu vực KP Tân Hiệp-Phường -Tân Bình-TPDA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/05/2025 06:00:00 09/05/2025 07:00:00 - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/05/2025 06:00:00 09/05/2025 17:00:00 Khu vực đường 30/04 KP Trung Thắng -Phường Bình Thắng -TPDA-BD Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/05/2025 16:00:00 09/05/2025 17:00:00 - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 - Khu vực đường Võ Thị Sáu , đường Đông Minh phường Đông Hòa ( Dĩ An ) - Khu vực đường Ngô Thì Nhậm - phường Dĩ An - Khu vực đường Số 6 , số 8 KCN Sóng Thần - phường Dĩ An ( Dĩ An ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 Khu vực Đường 33M-Phường Đông Hòa, khu vực bên phải đường QL 1K từ KDC Gà 19/8đến ngã 3 Miểu Thầy Cai, một phần khu vực Đường Võ Thị Sáu - Khu vực Đường Nguyễn An Ninh từ TTHC đến Ngã 3 Ngân Hàng-Phường Dĩ An-Khu vực từ Cổng 15 dọc theo đường Lý Thường Kiệt đến Nhà Máy Xe Lửa Dĩ An (Dĩ An).Khu vực bên trái đường từ Ngã tư Đường Mồi đến Cty Outlook-Phường Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 Khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương đến Cầu Vượt Sóng Thần-Phường An Bình-TP Dĩ An- Khu vực Đường số 2 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An - Khu vực Đường An Bình - Khu vực Đường Kha Vạn Cân-KP Bình Đường Phường An Bình-TP Dĩ An- Khu vực KCN Bình Đường -Khu vực Cầu Gió Bay-Đình Bình Đường-KP Bình Đường -Phường An Bình-TP Dĩ An Khu Vực Khu Nhà Ở Ham Lim-Phường An Bình-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 - Khu Vực dọc hai bên đường Tô Vĩnh Diện đến Ngã 3 Cây Lơn- Phường Đông Hòa-TP Dĩ An- Khu Vực hai bên đường QL 1K từ Ngã 3 Cây Lơn đến khu Quảng Trường Xanh- Khu vực Quảng Trường Xanh-Khu vực TTHC Dĩ An-TP Dĩ An-Khu vực đường số 6, đường số 12 KCN Sóng Thần 2-Phường Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 Khu vực 02 bên Đường Nguyễn Tri Phương đến Cầu Vượt Sóng Thần-Phường An Bình-TPDA Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/05/2025 06:00:00 11/05/2025 18:00:00 - Khu vực Khu B KTX ĐHQG -Phường Đông Hòa - Khu vự từ Hầm Đá Đông Hòa dọc theo đường Ống Nước đến Cua Bảng Đỏ phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực QL1k từ Cua Bảng Đỏ đến Ngã 3 Xây Lơn dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Dĩ An phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực từ Nhà Thờ Dĩ An dọc theo đường Tần Hưng Đạo đến Ngã 3 Ngân Hàng phường Dĩ An (Dĩ An). - Khu vực Ấp Tây, Ấp Tây B, Ấp Đông phường Đông Hòa (Dĩ An). - UBND phường Đông Hòa, UBND phường Dĩ An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện