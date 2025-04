Lịch cúp điện Long An từ ngày 29/4 – 5/5/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện để sửa chữa

Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối

Một phần phường 4, phường 2, phường 6, phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu, tp Tân An, tỉnh Long An

Một phần 4, phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu, tp Tân An, tỉnh Long An

Một phần đường Phường 4, Phường Tân Khánh, Khánh Hậu, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

CCN Tú Phương, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

05/05/2025 08:00:00

05/05/2025 10:00:00

Một phần Cư xá Hậu Cần Công An, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An