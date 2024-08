Lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 19 – 25/8/2024): Tăng thêm hàng loạt khu vực cúp điện, thời gian kéo dài cả ngày

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2024 08:00:00 20/08/2024 16:30:00 Khu vực Đường Lê Văn Tiên- phường Tân Đông Hiệp- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2024 08:00:00 20/08/2024 16:30:00 Một phần KP Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2024 08:00:00 20/08/2024 16:30:00 Một phần KP Đông Chiêu phường Tân Đông Hiệp- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2024 08:00:00 20/08/2024 16:30:00 - Khu vực đường Nguyễn An Ninh , phường Dĩ An, TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2024 08:00:00 21/08/2024 16:30:00 Khu vực Đường Đông Minh- phường Dĩ An- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2024 08:00:00 21/08/2024 16:30:00 Khu vực đường QL1K KP Tân Hòa, Phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2024 08:00:00 21/08/2024 16:30:00 Khu vực KP Đường Tân Lập dọc theo cầu vượt Tân Vạn-Phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2024 08:00:00 22/08/2024 16:30:00 Khu vực Đường Nguyễn Tri Phương-Chợ Dĩ An 2-Phường An Bình-TPDA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2024 11:30:00 24/08/2024 12:30:00 - Khu vực công ty Đông Tiến Hưng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). - Khu vực từ Cổng KCN Tân Đông Hiệp A đến TT Y Tế Dĩ An (Dĩ An). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 07:00:00 - Khu vực từ khu dân cư Biconci đến khu Tái Định cư Tân Đông Hiệp phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ khu Tái Định cư Tân Đông Hiệp đến Gà Giống Đông Thành và từ Gà Giống Đông Thành đến Ngã tư Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực Đình Đông Tác đến chợ Dĩ An-Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An - Khu vực Đường số 17, 19 & 20 KCN Sóng Thần 2-TP Dĩ An - Khu Vực KP Thống Nhất-Phường Dĩ An-TP Dĩ An - Khu vực Nhà Máy Xe Lữa Dĩ An-Phường Dĩ An - Khu vực Cty TungSin-Phường Dĩ An-TP Dĩ An - Khu vực Công ty Tôn Hoa Sen khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực dọc theo bên phải đường DT743 từ ngã tư Bình Thung đến Ngã tư 550 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải đường từ trạm 110KV Tân Đông Hiệp đến ngã 3 trung tâm Y Tế Dĩ An- Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực dọc bên trái đường DT743 từ Trung tâm Ytế Thị Xã Dĩ An đến Ngã 3 Ông Xã Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Ông Xã đến Ngã 4 Đường Mồi Phường Dĩ An (Dĩ An). - Khu vực bên trái đường từ ngã 4 Đường Mồi đến khu vực Đình thần Dĩ An và khu vực đình thần Dĩ An (Dĩ An) - Khu vực Khu dân cư Tân Đông Hiệp B (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Xử Lý Nước Thải khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (Dĩ An) - Khu Vực Nhà Máy Bia Sài Gòn Bình Tây. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực khu dân cư Biconci phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ khu Du Lịch Sinh Thái đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 Cty Thép Samina-Phường Tân Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp- Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. - Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình - Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu và từ Ngã tư Chiêu Liêu đến khu vực Chợ Đại Quang Phường Tân Đông Hiệp - Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Ngã tư Chiêu Liêu phường Tân Bình, khu vực Đình An Nhơn và đến Chùa Bình Sơn phường Tân Bình, Khu vực Nhà Mơ pường Tân Bình - Khu vực khu dân cư Tân Bình phường Tân Bình, Khu vực từ Ngã tư Chiêu Liêu đến cây Xăng Tân Long và đến Ngã 3 Liên Hợp phường Tân Đông Hiệp, - Khu vực Miễu Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp, Khu vực từ Ngã 3 Đông Tân dọc theo đường ĐT-743 đến Ngã 3 Vườn Tràm phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2024 06:00:00 25/08/2024 18:00:00 - Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). - Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Khu vực Đường Lê Hồng Phong từ Ngả 3 Cây Điệp đến Ngã Tư Chiêu Liêu-Phường bTa6n Đông Hiệp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện