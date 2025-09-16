Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần đường Sông Cái Nhum Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần đường Kinh Nàng Huy Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 16/09/2025 09:00:00 ngày 16/09/2025 Nội bộ đèn đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.015MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Nội bộ Hộ NTCN Phùng Văn Khal Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Nội bộ Hộ NTCN Nguyễn Thanh Cần Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần đường Khóm 8 Phường 8 (củ) Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần Đập Xã Đạt Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 12:00:00 ngày 16/09/2025 13:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần Gành Hào 1, 2 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần đường Kinh Bào Sơn Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.31MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 5.5MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 17/09/2025 09:00:00 ngày 17/09/2025 Nội bộ cửa hàng thế giới di động đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Nội bộ Ngân Hàng TMCP Đại Dương-CN Cà Mau đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.075MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Nội bộ Trung Tâm TDTT đường Đinh Tiên Hoàng Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 Nội bộ Thành Ủy TP Cà Mau (Củ) đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:00:00 ngày 17/09/2025 13:00:00 ngày 17/09/2025 Nội bộ NH SG Công Thương(Thương Tín) đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt, và một phần đường Phan Bội Châu Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Lộ Thạnh Điền Kinh Huế, Kinh 9 Diên Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 2.7MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 09:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Tạ Uyên Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường 3/2 nối dài Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 18/09/2025 14:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần Khu Đô Thị Bạch Đằng Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 09:00:00 ngày 19/09/2025 Nội bộ trạm: Winfast phường 1 đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.087MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Nội bộ trạm: CTy TNHH XD - TM Thái Dương đường Kinh Mới Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Nội bộ trạm: Hộ KD Cá Thể Nhan Văn Bào Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 19/09/2025 13:00:00 ngày 19/09/2025 Nội bộ trạm: Bơm Kinh Bào Luôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 12:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần đường Quốc Lộ 63, Kinh Cái Cùng, khóm 27, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.1MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.187MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Đường Kinh Rạch Rô khóm 27 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.175MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 09:00:00 ngày 20/09/2025 Nội bộ Ban CHQS Thành Phố khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 20/09/2025 15:00:00 ngày 20/09/2025 Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Xóm Chùa, Cái Su Bùng Binh, Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.5MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 20/09/2025 10:00:00 ngày 20/09/2025 Nội bộ Cụm Đặc Nhiệm PCTPMT Số 4 (Cảnh Sát Biển) khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Nội bộ Doanh Trại Sở Chỉ Huy Biên Phòng Cà Mau Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 20/09/2025 13:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần xã Cái Nước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần xã Hưng Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần xã Cái Nước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần xã Lương Thế Trân. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Lương Thế Trân. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 17/09/2025 15:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 17/09/2025 15:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần xã lương Thế Trân(kinh 5 Hanh), tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 15:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Mũi Tràm A; Mũi Tràm B, Mũi Tràm C, ấp 1 Tháng 5, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 ngày 20/09/2025 15:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 ngày 21/09/2025 15:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp 1, 2, 3, 5, 6 xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 ngày 21/09/2025 15:30:00 ngày 21/09/2025 Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Nội bộ trạm Công ty Hải Hòa và trạm Hải Hòa SoLar. Công suất giảm: 1 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Nội bộ trạm Công ty TNHH MTV Gas Cà Mau. Công suất giảm: 0.2 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần các ấp 05, 06, 17, 18, 19 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.4 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần các ấp 13, 15, 16 xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.15 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 03 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Nội bộ trạm Kho Bạc. Công suất giảm: 0.2 Mw Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:30:00 ngày 18/09/2025 14:00:00 ngày 18/09/2025 Nội bộ trạm bệnh Viện Đa Khoa U Minh. Công suất giảm: 0.2 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Khánh Lâm; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần Ấp Cái Keo và một phần ấp Khai Hoang xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 ngày 16/09/2025 15:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:30:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Tân An, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:30:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Trần Phán, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 20/09/2025 15:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp khóm 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 16/09/2025 15:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/09/2025 13:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp 5 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 3, ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 7, khóm 3 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 14:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, ấp 9 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 18/09/2025 14:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 7 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp Nguyễn Huế xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/09/2025 13:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Quyền Thiện, ấp 6 Lacua xã Biển Bạch, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình, Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 21/09/2025 12:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ranh, ấp Kinh Ráng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

