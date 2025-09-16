Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Thứ ba, 10:39 16/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần đường Sông Cái Nhum Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần đường Kinh Nàng Huy Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 16/09/2025

09:00:00 ngày 16/09/2025

Nội bộ đèn đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.015MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:00:00 ngày 16/09/2025

10:00:00 ngày 16/09/2025

Nội bộ Hộ NTCN Phùng Văn Khal Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:00:00 ngày 16/09/2025

11:00:00 ngày 16/09/2025

Nội bộ Hộ NTCN Nguyễn Thanh Cần Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần đường Khóm 8 Phường 8 (củ) Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần Đập Xã Đạt Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

12:00:00 ngày 16/09/2025

13:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần Gành Hào 1, 2 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần đường Kinh Bào Sơn Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.31MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 5.5MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 17/09/2025

09:00:00 ngày 17/09/2025

Nội bộ cửa hàng thế giới di động đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/09/2025

10:00:00 ngày 17/09/2025

Nội bộ Ngân Hàng TMCP Đại Dương-CN Cà Mau đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.075MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:00:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

Nội bộ Trung Tâm TDTT đường Đinh Tiên Hoàng Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

Nội bộ Thành Ủy TP Cà Mau (Củ) đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:00:00 ngày 17/09/2025

13:00:00 ngày 17/09/2025

Nội bộ NH SG Công Thương(Thương Tín) đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt, và một phần đường Phan Bội Châu Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Lộ Thạnh Điền Kinh Huế, Kinh 9 Diên Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 2.7MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

09:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 18/09/2025

11:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Tạ Uyên Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường 3/2 nối dài Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 18/09/2025

14:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần Khu Đô Thị Bạch Đằng Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

09:00:00 ngày 19/09/2025

Nội bộ trạm: Winfast phường 1 đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.087MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 19/09/2025

10:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

Nội bộ trạm: CTy TNHH XD - TM Thái Dương đường Kinh Mới Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Nội bộ trạm: Hộ KD Cá Thể Nhan Văn Bào Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 19/09/2025

13:00:00 ngày 19/09/2025

Nội bộ trạm: Bơm Kinh Bào Luôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

12:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần đường Quốc Lộ 63, Kinh Cái Cùng, khóm 27, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.1MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.187MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Đường Kinh Rạch Rô khóm 27 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.175MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

09:00:00 ngày 20/09/2025

Nội bộ Ban CHQS Thành Phố khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 20/09/2025

15:00:00 ngày 20/09/2025

Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Xóm Chùa, Cái Su Bùng Binh, Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.5MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 20/09/2025

10:00:00 ngày 20/09/2025

Nội bộ Cụm Đặc Nhiệm PCTPMT Số 4 (Cảnh Sát Biển) khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Nội bộ Doanh Trại Sở Chỉ Huy Biên Phòng Cà Mau Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 20/09/2025

13:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần xã Cái Nước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần xã Hưng Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần xã Cái Nước.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 17/09/2025

15:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 17/09/2025

15:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần xã lương Thế Trân(kinh 5 Hanh), tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 19/09/2025

15:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Mũi Tràm A; Mũi Tràm B, Mũi Tràm C, ấp 1 Tháng 5, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 ngày 20/09/2025

15:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 ngày 21/09/2025

15:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp 1, 2, 3, 5, 6 xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 ngày 21/09/2025

15:30:00 ngày 21/09/2025

Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Nội bộ trạm Công ty Hải Hòa và trạm Hải Hòa SoLar. Công suất giảm: 1 Mw.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Nội bộ trạm Công ty TNHH MTV Gas Cà Mau. Công suất giảm: 0.2 Mw.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần các ấp 05, 06, 17, 18, 19 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.4 Mw.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần các ấp 13, 15, 16 xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.15 Mw.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 03 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

11:00:00 ngày 18/09/2025

Nội bộ trạm Kho Bạc. Công suất giảm: 0.2 Mw

 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:30:00 ngày 18/09/2025

14:00:00 ngày 18/09/2025

Nội bộ trạm bệnh Viện Đa Khoa U Minh. Công suất giảm: 0.2 Mw.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Khánh Lâm; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần Ấp Cái Keo và một phần ấp Khai Hoang xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 ngày 16/09/2025

15:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:30:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân An, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:30:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Trần Phán, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 20/09/2025

15:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp khóm 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 16/09/2025

15:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/09/2025

13:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp 5 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 3, ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 7, khóm 3 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

14:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, ấp 9 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 18/09/2025

14:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 7 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp Nguyễn Huế xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/09/2025

13:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Quyền Thiện, ấp 6 Lacua xã Biển Bạch, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình,

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 21/09/2025

12:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ranh, ấp Kinh Ráng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.

Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?

Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Xe máy 125cc ‘huyền thoại’ phiên bản 2026 của Honda với thiết kế chất hơn Winner X, dân tình săn đón hơn Yamaha Exciter vì giá cực rẻ chỉ 23 triệu đồng.

Xem nhiều

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá cả thị trường
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Giá cả thị trường
Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top