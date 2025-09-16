Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần đường Sông Cái Nhum Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần đường Kinh Nàng Huy Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 16/09/2025
09:00:00 ngày 16/09/2025
Nội bộ đèn đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.015MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 ngày 16/09/2025
10:00:00 ngày 16/09/2025
Nội bộ Hộ NTCN Phùng Văn Khal Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:00:00 ngày 16/09/2025
11:00:00 ngày 16/09/2025
Nội bộ Hộ NTCN Nguyễn Thanh Cần Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần đường Khóm 8 Phường 8 (củ) Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần Đập Xã Đạt Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
12:00:00 ngày 16/09/2025
13:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần Gành Hào 1, 2 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần đường Kinh Bào Sơn Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.31MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 5.5MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 17/09/2025
09:00:00 ngày 17/09/2025
Nội bộ cửa hàng thế giới di động đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/09/2025
10:00:00 ngày 17/09/2025
Nội bộ Ngân Hàng TMCP Đại Dương-CN Cà Mau đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.075MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:00:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
Nội bộ Trung Tâm TDTT đường Đinh Tiên Hoàng Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
Nội bộ Thành Ủy TP Cà Mau (Củ) đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:00:00 ngày 17/09/2025
13:00:00 ngày 17/09/2025
Nội bộ NH SG Công Thương(Thương Tín) đường Lý Bôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt, và một phần đường Phan Bội Châu Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Lộ Thạnh Điền Kinh Huế, Kinh 9 Diên Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 2.7MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
09:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 18/09/2025
11:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Tạ Uyên Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường 3/2 nối dài Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 18/09/2025
14:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần Khu Đô Thị Bạch Đằng Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
09:00:00 ngày 19/09/2025
Nội bộ trạm: Winfast phường 1 đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 21 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.087MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 19/09/2025
10:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.32MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
Nội bộ trạm: CTy TNHH XD - TM Thái Dương đường Kinh Mới Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường 19 tháng 05 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Nội bộ trạm: Hộ KD Cá Thể Nhan Văn Bào Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 19/09/2025
13:00:00 ngày 19/09/2025
Nội bộ trạm: Bơm Kinh Bào Luôn Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
12:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần đường Quốc Lộ 63, Kinh Cái Cùng, khóm 27, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.1MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.187MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Đường Kinh Rạch Rô khóm 27 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.175MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
09:00:00 ngày 20/09/2025
Nội bộ Ban CHQS Thành Phố khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 20/09/2025
15:00:00 ngày 20/09/2025
Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Xóm Chùa, Cái Su Bùng Binh, Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.5MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 20/09/2025
10:00:00 ngày 20/09/2025
Nội bộ Cụm Đặc Nhiệm PCTPMT Số 4 (Cảnh Sát Biển) khóm 18 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Nội bộ Doanh Trại Sở Chỉ Huy Biên Phòng Cà Mau Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 20/09/2025
13:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.15MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần xã Cái Nước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần xã Hưng Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần xã Cái Nước.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần xã Lương Thế Trân.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Lương Thế Trân.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 17/09/2025
15:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 17/09/2025
15:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần xã lương Thế Trân(kinh 5 Hanh), tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 19/09/2025
15:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Mũi Tràm A; Mũi Tràm B, Mũi Tràm C, ấp 1 Tháng 5, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 ngày 20/09/2025
15:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 ngày 21/09/2025
15:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp 1, 2, 3, 5, 6 xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 ngày 21/09/2025
15:30:00 ngày 21/09/2025
Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Nội bộ trạm Công ty Hải Hòa và trạm Hải Hòa SoLar. Công suất giảm: 1 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Nội bộ trạm Công ty TNHH MTV Gas Cà Mau. Công suất giảm: 0.2 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần các ấp 05, 06, 17, 18, 19 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.4 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần các ấp 13, 15, 16 xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.15 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 03 xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
11:00:00 ngày 18/09/2025
Nội bộ trạm Kho Bạc. Công suất giảm: 0.2 Mw
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:30:00 ngày 18/09/2025
14:00:00 ngày 18/09/2025
Nội bộ trạm bệnh Viện Đa Khoa U Minh. Công suất giảm: 0.2 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Khánh Lâm; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần Ấp Cái Keo và một phần ấp Khai Hoang xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 ngày 16/09/2025
15:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:30:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân An, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:30:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Trần Phán, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 20/09/2025
15:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Đông Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp khóm 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 16/09/2025
15:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/09/2025
13:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp 5 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 3, ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 7, khóm 3 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
14:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp Cái Sắn Vàm xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, ấp 9 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 18/09/2025
14:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 7 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp Nguyễn Huế xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/09/2025
13:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Quyền Thiện, ấp 6 Lacua xã Biển Bạch, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 8 xã Thới Bình,
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 21/09/2025
12:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ranh, ấp Kinh Ráng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
