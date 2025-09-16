Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 16-21/9/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:45:00 ngày 16/09/2025 07:00:00 ngày 16/09/2025 Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giò về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ dóc Campuchia về đến ngã ba Hòn Giò thuộc một phần phường Tiến Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 15:00:00 ngày 16/09/2025 Tại trạm biến áp Bơm nước Mũi Né, một phần đường Huỳnh Tấn Phát thuộc một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 11:45:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giò về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Khu vực nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Khu vực Công lộ Suối nước thuộc một phần phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 Tại trạm biến áp Hồ Xuân Hương 1, một phần đầu đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 09:00:00 ngày 17/09/2025 Tại trạm biến áp Ngọc Hải 1, một phần đường Ung Chiếm thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 15:00:00 ngày 18/09/2025 Tại trạm biến áp 3B, Mũi Né 3C trục đường thuộc Nguyến Thanh Hung, khu phố 2 và khu phồ 3 Huỳnh Thúc Kháng một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Tại trạm Hồ Xuân Hương 2, một phần cuối đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Tại Trạm Uỷ ban nhân dân Mũi Né 2 một phần đường Nguyễn Minh Châu một phần phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025

Một phần thôn 2,3 Phước Thể, xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 07:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần KP12, xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần xóm 3 thôn Lâm Lộc 1; Một phần xóm 27, 28 thôn Thanh Tân và xóm 2, 3 thôn Thanh Lương- xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần xóm 12 và 12B thôn Hiệp Đức II, xã Phan Rí Cửa. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Khu Phố Minh Tân 4, xã Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn 1, 2 Bình Thạnh, xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần Thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần Khu Phố Minh Tân 3, xã Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần Khu Phố Minh Tân 3, xã Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 12:30:00 ngày 16/09/2025 Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân- Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân- Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân- Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân- Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân- Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần Thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Đá Dựng đến nhà thờ Bình An), một phần đường Nguyễn Thông, khu vực Láng Đá - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường Hoàng Hoa Thám - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 09:30:00 ngày 16/09/2025 Khách hàng thuộc trạm Chợ Tam Thanh, Thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Qúy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 Khách hàng thuộc trạm UBX Tam Thanh, Thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Qúy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần thôn 4, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần thôn Bình An xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 Một phần thôn Đại Thiện 2, phường Bình Thuận, Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 09:30:00 ngày 16/09/2025 Một phần thôn La Dày, La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần khu Phố Phú Mỹ, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA HUỲNH VĂN HÙNG trụ số 89Nhánh 473ML.3D1 Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA NGUYỄN NGỌC NAM trụ số 27 Nhánh 473ML.3B Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA PHẠM AI trụ số 2A/1Nhánh 479B Phường Bình Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA NGUYỄN MẠNH trụ số 32/1/7/3Nhánh 477.2C1 Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN TƯ trụ số 23A/1Nhánh 472.1A Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA Nguyễn Văn Dũng trụ số 32A/8Nhánh 472.1D Phường Hàm Thắng - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA PHAN THANH HẢI trụ số 20/1Nhánh 475.1B1B Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA LÊ VĂN NGHĨA trụ số 34/17Nhánh 473.1B2A Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Tại TBA Huỳnh Văn Bi 2 trụ số 227/3/10Nhánh 476B.A3 Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần thôn La Dày, La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn An Phú, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn Thắng Thuận phường Hàm thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA Đỗ Tiến Vương trụ số 86A/10Nhánh 476.1 Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA HỒ SỸ HOA trụ số 10A/4/2Nhánh 473.1B2AB Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA TRẦN MINH CÔNG trụ số 17/6Nhánh 473ML Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA PHAN VĂN LƯƠNG (TBA5) trụ số 73/10/3/53/16Nhánh 481.1B1A Phường Bình Thuận - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN BÌNH trụ số 18/3Nhánh 479.1AA Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN TIẾN 2 trụ số 29A/9Nhánh 472.1A1 Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA TRẦN TÝ (TBA 3) trụ số 20/4Nhánh 476B.A1AA Phường Hàm Thắng - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN DŨNG trụ số 65A/16Nhánh 475ML.4D1 Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA LÊ TẤN CHIẾN trụ số 8/1/1Nhánh 475ML.4C Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 10:00:00 ngày 17/09/2025 Tại TBA CTY TNHH TRỌNG NGHĨA trụ số 64/5/9Nhánh 476A.A2AA Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn Thắng Thuận phường Hàm thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn Kim Bình phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn Xuân Điền, phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn Đại Lộc phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn Đại Thiện 1 phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA NGUYỄN THÀNH CHÂU trụ số 17/1Nhánh 473.1BA Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH trụ số 3/3Nhánh 479.1QC Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA NGUYỄN LỘC TIẾN trụ số 14/3/1 Nhánh 473ML.3DC Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA Phan Thị Bông 3 trụ số 58/1Nhánh 481.1B1A Phường Bình Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA BÙI VĂN THẢO trụ số 6/1Nhánh 479.1C Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN CHÍNH NHỎ trụ số 41/4/1Nhánh 474.4A Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA VÕ NGỌC ANH trụ số 5/4Nhánh 476A.A1C Phường Hàm Thắng - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA LƯƠNG BÁ BÍCH trụ số 26/7Nhánh 473.1B2AB Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA NGUYỄN XUÂN TÂN trụ số 51/5Nhánh 475ML.4D1 Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tại TBA PHAN THỊ PHƯƠNG trụ số 80/1 Nhánh 476A.A2A1 Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần thôn Phú Nhang phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu Phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu Phố Phú Xuân, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu phố Phú Cường, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 09:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần thôn 4 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN MẬN trụ số 26Nhánh 480.2A Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA VÕ VĂN TÈO trụ số 142/3/2Nhánh 473ML.1B1 Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA TRẦN NGỌC CẦU trụ số 120/5/2Nhánh 478.2 Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA NGUYỄN VĂN THUẬN trụ số 60/11Nhánh 481.1B1A Phường Bình Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA NGUYỄN THÀNH THẮNG trụ số 28/2/4Nhánh 477ML.2B Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA Nguyễn Văn Trí 2 trụ số 6/3Nhánh 472.1A1 Xã Hàm Liêm - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA NGUYỄN THỊ TÂN trụ số 9 Nhánh 476A.A1B Phường Hàm Thắng - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA PHAN XUÂN HIẾU trụ số 197/63/2Nhánh 475.1B1A Xã Hồng Sơn - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA NGUYỄN THANH HÙNG 2 trụ số 203/2/1Nhánh 475ML.3 Xã Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Tại TBA HUỲNH VĂN BẢY trụ số 262/11ANhánh 476B.A3C Xã Hàm Thuận - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần thôn Kim Ngọc, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu Phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần thôn 2 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 14:00:00 ngày 17/09/2025 Thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần thôn 3 Hàm Cần, thôn 1, thôn 2 Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Thôn Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, Thái Hòa, Thái Bình, Trí Thái- xã Hồng Thái - tỉnh Lâm Đồng. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Thôn Bình Liêm, Xuân An 2, Hiệp Phước - xã Bắc Bình; thôn Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, Thái Thành- xã Hồng Thái - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần thôn Thái Thuận, Hồng Thái - Tỉnh Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Thôn Hải Xuân, Hải Lạc, Hải Thủy, Tân Điền, Phú Điền - xã Hải Ninh; thôn Hòa Thuận - xã Bắc Bình - tình Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

