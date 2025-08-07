Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025: Số lượng khu vực bị cúp điện có sự thay đổi bất ngờ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 7 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hẻm Hoài Thu Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.75MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 13:00:00
Nội bộ Công ty TNHH TVTM DVSX Phúc Khang 1 Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 09:00:00
Một phần ấp Bùng Binh , Xóm Chùa Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.025MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 10:00:00
Một phần ấp Cái Nai Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 10:00:00
07/08/2025 11:00:00
Một phần Ấp Tân Hóa ấp Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 11:00:00
07/08/2025 12:00:00
Một phần Ấp Bung Binh Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 12:00:00
07/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Hòa Đông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 13:00:00
07/08/2025 14:00:00
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng khóm 8 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 13:00:00
Nội bộ Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 10:00:00
Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 11:00:00
Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:00:00
08/08/2025 12:00:00
Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 11:00:00
08/08/2025 13:00:00
Một phần đường Lý Văn Lâm, Kinh Giồng Kè Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 14:00:00
08/08/2025 15:00:00
Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 10:00:00
Một phần đường Ngô Gia Tự, Tạ An Khương, Dương Thị Cẩm Vân Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 15:00:00
Một phần đường Ngô Quyền và một phần đường Nguyễn Trãi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 11:00:00
09/08/2025 13:00:00
Nội bộ Cty Toyota Nam Bình Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 15:00:00
Một phần khóm Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 15:00:00
Một phần khóm 4, 6, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 15:30:00
Ấp 1, 2, 3, Cơi 6B xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 15:30:00
Một phần khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 15:30:00
Ấp Kinh Tư, Vườn Tre, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 15:30:00
Một phần khóm 1 xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 09:00:00
10/08/2025 15:30:00
Một phần xã Trần Văn Thời, một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 10:30:00
Nội bộ các trạm trạm cty TNHH hải vân phát solar; trạm công ty freeland 1; trạm công ty freeland 1. Công suất giảm: 0.5 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 14:00:00
Một phần khóm 4, ấp 13 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.3 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 13:00:00
08/08/2025 16:00:00
Nội bộ các trạm Hộ Nguyễn Ngọc Điệp; Công ty CP Xây dựng - Thương mại và dịch vụ Ngọc Điệp. Công suất giảm: 0.5 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần khóm 01, 02, 03, 04 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 15:00:00
Một phần ấp 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.7 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 16:00:00
Nội bô các trạm Công ty Đức Hoàng, Hoàng Hà, Hoàng Hà 1, Hoàng Hà 2, Hoàng Hà 3, Hoàng Hà 4, Hoàng Hà 5. Công suất giảm: 1 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 3 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần ấp An Phú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Tân Thành xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 15:00:00
Toàn bộ xã Thanh Tùng Cà Mau, một phần ấp Bá Huê xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 16:00:00
Ấp Đồng Giác; Thuận Phước; Xóm Tắc xã Tân Thuận; ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:30:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần Ấp Hải An - Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 10:00:00
Một phần ấp Tân Bằng xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 15:00:00
Một phần ấp Lê Hoàng Thá xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 10:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 08:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần xã Tân Lộc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/08/2025 10:10:00
07/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 12:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/08/2025 12:10:00
07/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 10:00:00
Một phần khóm 4, khóm 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, ấp 5 xã Khánh An, ấp 9 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 11:05:00
08/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ, ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 15:00:00
Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 10:00:00
Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 08:00:00
Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần xã Thới Bình, một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần xã Thới Bình, một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 15:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/08/2025 09:00:00
07/08/2025 16:00:00
Một phần kênh Rạch Thùng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 15:00:00
Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Đinh, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xẻo Lá, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kinh Huế, ấp Kinh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7- 10/8/2025: Nhiều khu vực nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 58 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ýGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng, kể cả các căn nằm trong ngõ trên địa bàn phường Long Biên (Hà Nội) cũng ghi nhận ở mức cao.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa điện lướiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.
Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh sốGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất cực rẻ ở thời điểm đầu tháng 8/2025, tạo ra sự đe dọa cho Toyota Vios và Hyundai Accent về doanh số.
Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện vừa được hãng xe máy Ấn Độ TVS đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam với giá dự kiến rẻ hơn cả Vision.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A được ví như Grand i10 phiên bản SUV đang gây chú ý mạnh mẽ tại Ấn Độ nhờ mức giá dễ tiếp cận và trang bị “vượt khung” phân khúc.
Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nướcBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất mới về xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với hóa đơn điện tửBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.
Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đang khiến khách hàng phát sốt nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 470 triệu đồng, rẻ bằng nửa Mazda CX-5 và Honda CR-V.