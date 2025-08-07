Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025: Số lượng khu vực bị cúp điện có sự thay đổi bất ngờ

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 7 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7 - 10/8/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hẻm Hoài Thu Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.75MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 13:00:00 Nội bộ Công ty TNHH TVTM DVSX Phúc Khang 1 Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 09:00:00 Một phần ấp Bùng Binh , Xóm Chùa Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.025MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Cái Nai Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 10:00:00 07/08/2025 11:00:00 Một phần Ấp Tân Hóa ấp Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 11:00:00 07/08/2025 12:00:00 Một phần Ấp Bung Binh Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 12:00:00 07/08/2025 13:00:00 Một phần ấp Hòa Đông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 13:00:00 07/08/2025 14:00:00 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng khóm 8 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 13:00:00 Nội bộ Phòng Khám Đa Khoa Phương Nam Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 10:00:00 Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 11:00:00 Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 10:00:00 08/08/2025 12:00:00 Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 11:00:00 08/08/2025 13:00:00 Một phần đường Lý Văn Lâm, Kinh Giồng Kè Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 14:00:00 08/08/2025 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 10:00:00 Một phần đường Ngô Gia Tự, Tạ An Khương, Dương Thị Cẩm Vân Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 15:00:00 Một phần đường Ngô Quyền và một phần đường Nguyễn Trãi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 11:00:00 09/08/2025 13:00:00 Nội bộ Cty Toyota Nam Bình Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 16:00:00 Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 15:00:00 Một phần khóm Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 15:00:00 Một phần khóm 4, 6, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 15:30:00 Ấp 1, 2, 3, Cơi 6B xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 15:30:00 Một phần khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 15:30:00 Ấp Kinh Tư, Vườn Tre, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 15:30:00 Một phần khóm 1 xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 09:00:00 10/08/2025 15:30:00 Một phần xã Trần Văn Thời, một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 10:30:00 Nội bộ các trạm trạm cty TNHH hải vân phát solar; trạm công ty freeland 1; trạm công ty freeland 1. Công suất giảm: 0.5 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 14:00:00 Một phần khóm 4, ấp 13 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.3 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 13:00:00 08/08/2025 16:00:00 Nội bộ các trạm Hộ Nguyễn Ngọc Điệp; Công ty CP Xây dựng - Thương mại và dịch vụ Ngọc Điệp. Công suất giảm: 0.5 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 16:00:00 Một phần khóm 01, 02, 03, 04 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 15:00:00 Một phần ấp 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.7 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 07:00:00 10/08/2025 16:00:00 Nội bô các trạm Công ty Đức Hoàng, Hoàng Hà, Hoàng Hà 1, Hoàng Hà 2, Hoàng Hà 3, Hoàng Hà 4, Hoàng Hà 5. Công suất giảm: 1 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 3 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần ấp An Phú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Thành xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 15:00:00 Toàn bộ xã Thanh Tùng Cà Mau, một phần ấp Bá Huê xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 16:00:00 Ấp Đồng Giác; Thuận Phước; Xóm Tắc xã Tân Thuận; ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08/08/2025 08:30:00 08/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 16:00:00 Một phần Ấp Hải An - Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Tân Bằng xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Lê Hoàng Thá xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 08:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần xã Tân Lộc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07/08/2025 10:10:00 07/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 12:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07/08/2025 12:10:00 07/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 10:00:00 Một phần khóm 4, khóm 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, ấp 5 xã Khánh An, ấp 9 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 11:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 11:05:00 08/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ, ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 16:00:00 Một phần xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 15:00:00 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 10:00:00 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 07:00:00 10/08/2025 08:00:00 Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần xã Thới Bình, một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần xã Thới Bình, một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 15:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/08/2025 09:00:00 07/08/2025 16:00:00 Một phần kênh Rạch Thùng, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Đinh, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xẻo Lá, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kinh Huế, ấp Kinh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện