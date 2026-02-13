Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hạ 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch 13/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 13/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 175,5-178,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hạ 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 12/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức của phiên trước, giao dịch ở 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không thay đổi so với phiên trước, niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh. Lúc 8h41' ngày 13/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.949,8 USD/ounce, hạ 126,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 13/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 157,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 6h32' ngày 13/2, giá vàng thế giới suy yếu ở mức giá 4.913 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.076 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.078 USD/ounce.



