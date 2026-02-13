Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 13/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 13/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 175,5-178,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hạ 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 12/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức của phiên trước, giao dịch ở 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không thay đổi so với phiên trước, niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh. Lúc 8h41' ngày 13/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.949,8 USD/ounce, hạ 126,2 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 13/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 157,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 6h32' ngày 13/2, giá vàng thế giới suy yếu ở mức giá 4.913 USD/ounce.
Lúc 21h ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.076 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.078 USD/ounce.
