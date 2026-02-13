Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Những ngày nghỉ Tết, khi cái rét ngọt còn vương trên từng mái hiên, phố phường đã bắt đầu chuyển mình trong nhịp thở gấp gáp của mùa Xuân.

Trên khắp nẻo đường, từ những con phố trung tâm tấp nập đến các khu dân cư yên ả, người dân hối hả chọn mua cây cảnh, sắm sửa Tết, mang theo bao háo hức cho một khởi đầu mới.

Ghi nhận của phóng viên tại phố Tân Mai (phường Hoàng Mai) – nơi được lựa chọn làm điểm chợ hoa Xuân của TP Hà Nội, hàng trăm gian hàng cây cảnh nối dài, ken dày hai bên đường. Mai vàng, đào rừng, quất cảnh, bưởi Diễn, lan hồ điệp… đủ sắc màu chen nhau khoe dáng, tạo nên một "con đường mùa xuân" rực rỡ và sống động.

Từ sáng sớm đến xế chiều, người dân đổ về đây chọn cây. Tiếng xe chở hàng ra vào liên tục, tiếng người mua - kẻ bán rôm rả cả một tuyến phố.

Từng chậu quất sai trĩu quả được người mua ngắm nghía kỹ lưỡng, xoay đủ bốn phía để chọn thế cây ưng ý nhất. Có người cẩn thận hỏi cách chăm sóc, có người chỉ cần "ưng mắt" là quyết định mang về.

Tại đây, cành đào rừng có giá dao động từ 750.000 đến 1.500.000 đồng/cây, cành, tùy kích thước và thế dáng. Nhiều khách hàng đi một vòng tham khảo, cân nhắc khá kỹ trước khi "chốt đơn". Có người mạnh dạn trả giá, có người chấp nhận mua ngay vì "ưng mắt" và sợ lỡ mất cây đẹp.

Thế nhưng, không khí mua bán càng về chiều càng thêm sôi động. Khi cuối ngày, dòng người kéo đến đông hơn, nhiều gia đình tranh thủ sau giờ làm ghé chợ hoa chọn cây. Và cũng vào thời điểm này, giá bắt đầu "mềm" hơn. Đến chiều tối, nhiều tiểu thương chấp nhận giảm khoảng 30% so với buổi sáng để nhanh chóng đẩy hàng, chuẩn bị thu dọn đón Tết.

Anh Trần Văn Hưng (người mua hoa đến từ phường Hoàng Mai) cho biết, năm nay kinh tế còn nhiều khoản phải lo nhưng vẫn cố gắng sắm một chậu mai đặt phòng khách: "Tôi thấy buổi tối giá mềm hơn, có gian hàng bán đồng giá 250.000 đồng/chậu bé và 550.000 đồng/chậu vừa, tôi quyết định mua luôn, vừa tiết kiệm được chút chi phí".

Một cành đào rừng buổi sáng còn được chào giá 1,2 triệu đồng, đến tối có thể giảm xuống còn hơn 800.000 đồng; mây mai gần 1 triệu đồng cũng được hạ còn khoảng 700.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Thương - tiểu thương cây cảnh tại phố Tân Mai vừa bán vừa cười xởi lởi: "Cuối năm rồi, bán nhanh cho bà con có cây đẹp chơi Tết, mình cũng sớm được nghỉ ngơi".

Sự "hạ nhiệt" về giá khiến không khí mua sắm càng thêm nhộn nhịp. Nhiều người nhanh tay chọn được cây ưng ý với mức giá phải chăng.

Không chỉ tiểu thương tất bật, người đi mua cây cảnh tại chợ hoa xuân Tân Mai cũng mang theo đủ cung bậc cảm xúc trong những ngày cận Tết.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Hoàng Mai) chia sẻ trong lúc đang lựa một cành đào rừng: "Năm nào gia đình tôi cũng ra đây mua đào. Đi chợ hoa mới thấy Tết thật sự đến gần. Sáng tôi có xem giá nhưng chưa quyết, chiều quay lại thấy giảm khá nhiều nên tranh thủ mua luôn. Chọn được cành đào vừa ý, tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn".

Cách đó không xa, anh Trần Văn Hưng đang cùng con trai nhỏ xoay một chậu mai vàng để ngắm thế cây.

Anh cho biết, năm nay kinh tế còn nhiều khoản phải lo nhưng vẫn cố gắng sắm một chậu mai đặt phòng khách: "Tết mà thiếu cây hoa thấy trống trải lắm. Mai vàng tượng trưng cho may mắn, tài lộc.

Một số người mua hàng chia sẻ rằng, họ không chỉ quan tâm đến giá, mà còn chú ý đến thế cây, độ nở của nụ và ý nghĩa phong thủy.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn hắt lên những cánh hoa khiến cả tuyến phố Tân Mai như bừng sáng. Người mua vẫn tấp nập ra vào, tay xách nách mang nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui. Trong sự hối hả ấy, không chỉ có chuyện mua – bán, mà còn là câu chuyện của sự chuẩn bị, của mong ước về một năm mới bình an, đủ đầy.

Giữa dòng người bê từng chậu quất, ôm từng cành đào trở về nhà, chợ hoa xuân Tân Mai trở thành nơi khởi nguồn của những cảm xúc rất đỗi thân quen: Hồi hộp, rộn ràng và tràn đầy hy vọng trước thềm năm mới.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:

Giữa dòng người tấp nập, giữa tiếng mặc cả rộn ràng, người ta bắt gặp niềm vui giản dị trong ánh mắt mỗi người khi chọn được một cành đào vừa ý, một chậu mai đúng thế. Đó là niềm vui của sự chuẩn bị, của hy vọng và của khởi đầu mới.

Tại dọc phố Tân Mai (phường Hoàng Mai và phường Tương Mai), chiều dần buông cũng là lúc hoạt động mua sắm càng trở nên hối cả, cấp tập. Người dân hối hả chọn cây, tiểu thương tất bật bán hàng, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp.

Một số người mua hàng chia sẻ rằng, họ không chỉ quan tâm đến giá, mà còn chú ý đến thế cây, độ nở của nụ và ý nghĩa phong thủy.

Tối đến, người mua tấp nập ra vào, tay xách nách mang nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui. Trong sự hối hả ấy, không chỉ có chuyện mua – bán, mà còn là câu chuyện của sự chuẩn bị, của mong ước về một năm mới bình an, đủ đầy.

Khi đêm xuống, ánh đèn hắt lên những cánh hoa, nụ mai nụ đào thêm phần lung linh.

Có lẽ, giữa dòng người bê từng chậu quất, ôm từng cành đào trở về nhà, chợ hoa xuân Tân Mai là nơi trở thành nơi khởi nguồn của những cảm xúc rất đỗi thân quen: Hồi hộp, rộn ràng và tràn đầy hy vọng trước thềm năm mới.

Cận cảnh ánh hoa mận tinh khôi tại chợ hoa Tân Mai.

