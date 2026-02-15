Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Làng làm hương truyền thống Dưỡng Thái Bắc (xã Phú Thái, TP. Hải Phòng) nổi tiếng từ lâu và có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Hương được sản xuất tại đây mang nét riêng biệt không lẫn với bất kì loại hương nào trên thị trường, chính vì vậy mà các sản phẩm được làm ra luôn chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng trên khắp cả nước.

Giữa nhịp sống hối hả, vội vàng và những bộn bề của cuộc sống làng Dưỡng Thái Bắc vẫn giữ nhịp trầm riêng của mình. Từng cây hương thủ công khi được thắp lên không chỉ tỏa mùi thơm dịu dàng mà còn gợi lại ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ háo hức mong Tết...

Hương ở Dưỡng Thái Bắc nổi tiếng vì được làm hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên. Theo những hộ kinh doanh, sản xuất hương, các loại nguyên liệu để tạo ra một nén hương gia truyền bao gồm: Nhựa trám, than hoa, tăm tre và đặc biệt là rễ cây bài được mua từ các vùng ở Bắc Giang, Quảng Ninh… Thay vì làm bằng máy, các khâu sản xuất được làm 100% thủ công.

Những người làm hương ở Dưỡng Thái Bắc gắn bó với nghề từ khi còn nhỏ. Người thợ làm hương vừa giữ nghề, vừa giữ ký ức. Họ biết rằng, mỗi cây hương mang hồn Tết, mang hồn làng, và cũng là sự trân trọng với quá khứ.

Làng làm hương Dưỡng Thái Bắc sản xuất hàng quanh năm nhưng tháng Chạp là thời gian cao điểm nhất. Các nhân công được huy động làm ngày đêm để kịp đưa hàng ra thị trường, ấy vậy mà vẫn không đủ hàng để bán.

Theo chia sẻ của các hộ sản xuất hương, công thức chung để tạo ra những nén hương có mùi thơm đặc trưng của làng nghề đó là: Nhựa trám được trộn đều với bột than hoa tạo thành nến, người thợ sẽ tuốt đều nến này lên cây tăm hương, sau đó lăn trên hỗn hợp mùn cưa và bài, cuối cùng là phơi khô để định hình cây hương. Tùy vào công thức gia truyền mà mỗi hộ gia đình lại cho ra sản phẩm có mùi thơm khác nhau.

Sau khi tăm hương được tuốt nến, người thợ sẽ lăn cây hương trên bột nghiền từ cây bài và mùn cưa rồi sẽ mang phơi khô, nếu thời tiết không thuận lợi các hộ kinh doanh sẽ sử dụng máy sấy để sản phẩm được đảm bảo chất lượng trước khi đến tay khách hàng.

Hương ở Dưỡng Thái Bắc được mọi người ưa chuộng và nổi tiếng vì có hương thơm nhẹ nhàng, chỉ cần đốt lên là thấy ấm áp, mang cảm giác linh thiêng, thành kính, không khí Tết đang về. Đặc biệt các nén hương được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng chất hóa học gây hại cho sức khỏe.

Được biết, hương ở Dưỡng Thái Bắc được làm thủ công 100% vì làm thủ công thì những người thợ mới có thể chủ động lượng bài được bắt vào thân hương, chính vì thế hương làm thủ công sẽ thơm hơn hương làm bằng máy. Người thợ vẫn miệt mài, bàn tay dính nhựa nến, dù nhem nhuốc nhưng đam mê với nghề truyền thống vẫn không phai mờ.

Chị Trần Thị Thao, chủ một cơ sở sản xuất hương ở Dưỡng Thái Bắc chia sẻ: “Một vụ Tết, cơ sở tôi làm hơn 180 vạn cây hương. Loại dài 43 cm bán chạy nhất, hơn 100 vạn; loại 38 cm cỡ nhỡ khoảng 30 vạn; còn lại là hương nhỏ và hương tăm. Riêng hương khổng lồ, chúng tôi bán hơn 9 vạn cây. Nhìn những cây hương đến tay khách, lòng ai cũng thấy ấm áp”.

Công việc làm hương dù nhọc nhằn vẫn mang lại niềm vui và sự tự hào. Mỗi cây hương thành phẩm là kết tinh của công sức, là món quà tinh thần trong ngày Tết. Dưỡng Thái Bắc hôm nay vẫn giữ được nghề cha ông để lại. Những người làm hương dù ít vẫn miệt mài giữ lửa, để mỗi dịp Tết, khói hương nhẹ nhàng từ làng nhỏ ấy bay khắp miền quê, mang theo ký ức, tình cảm và hi vọng rằng nghề truyền thống sẽ tiếp tục sống trong những bàn tay trẻ.

Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, hương Dưỡng Thái Bắc vẫn tìm được chỗ đứng riêng. Khách từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, và cả miền Nam, vẫn tìm đến mua hương.

Bà Trần Thị Liệu, một chủ cơ sở sản xuất hương truyền thống tại thôn Dưỡng Thái Bắc chia sẻ: "Gia đình tôi làm nghề hương bài đã được nhiều đời, đến nay còn rất ít gia đình theo nghề truyền thống này nhưng chúng tôi vẫn kiên trì bán trụ, vì đó là di sản của các cụ để lại. Công việc này tuy không vất vả, cũng mang lại kinh tế nhưng đổi lại là lúc nào tay chân cũng lấm lem, tất bật sớm tối".