Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026
GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Làng làm hương truyền thống Dưỡng Thái Bắc (xã Phú Thái, TP. Hải Phòng) nổi tiếng từ lâu và có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Hương được sản xuất tại đây mang nét riêng biệt không lẫn với bất kì loại hương nào trên thị trường, chính vì vậy mà các sản phẩm được làm ra luôn chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng trên khắp cả nước.
Giữa nhịp sống hối hả, vội vàng và những bộn bề của cuộc sống làng Dưỡng Thái Bắc vẫn giữ nhịp trầm riêng của mình. Từng cây hương thủ công khi được thắp lên không chỉ tỏa mùi thơm dịu dàng mà còn gợi lại ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ háo hức mong Tết...
Hương ở Dưỡng Thái Bắc nổi tiếng vì được làm hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên. Theo những hộ kinh doanh, sản xuất hương, các loại nguyên liệu để tạo ra một nén hương gia truyền bao gồm: Nhựa trám, than hoa, tăm tre và đặc biệt là rễ cây bài được mua từ các vùng ở Bắc Giang, Quảng Ninh… Thay vì làm bằng máy, các khâu sản xuất được làm 100% thủ công.
