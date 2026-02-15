Mới nhất
Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn "cháy hàng" dịp cận Tết 2026

Chủ nhật, 22:17 15/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.

Mâm ngũ quả ngày Tết là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ngày Tết, trên mâm thờ gia đình, nhà ai cũng chuẩn bị một mâm quả tươm tất để dâng lên tổ tiên hoặc để trưng bày trong phòng khách.

Mâm ngũ quả thường sẽ để thờ xuyên suốt cả dịp Tết, vì vậy, gia đình nào cũng mong muốn thể hiện sao cho mâm ngũ quả ngày Tết vừa đẹp mắt, vừa sinh động. Bày trên mâm ngũ quả ngày Tết thường sẽ có 5 loại quả khác nhau để thể hiện ước nguyện của gia chủ thông qua tên gọi và màu sắc cũng như cách sắp xếp chúng.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 1.

Với sự đa dạng về mẫu mã, loại trái cây, những mâm ngũ quả bày sẵn đang được nhiều người tiêu dùng đặt mua dịp tết Nguyên đán Bính ngọ 2026.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, cùng với đó là nhu cầu chuẩn bị mâm ngũ quả để thắp hương trên ban thờ của người dân. Ghi nhận năm nay, thị trường mâm ngũ quả đa dạng về mẫu mã để phục vụ nhu cầu của khách hàng, từ những mâm quả đơn giản, giá bình dân đến những mâm quả cầu kỳ, giá tiền triệu đều sẵn sàng đến tay người tiêu dùng.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 2.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ bán mâm ngũ quả trọn gói trên chợ mạng với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm đến hàng triệu đồng/mâm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hàng hoa quả trên địa bàn Hà Nội, mâm ngũ quả được bày bán rất nhiều mẫu mã, kích thước và giá cả khác nhau. 

Đơn cử, một mâm ngũ quả gồm trái cây nhập khẩu như trái lê, cam Úc, táo Envy, kiwi.. cau, trầu, thêm hoa tươi cắm điểm giá từ 500.000 đồng – 800.000 đồng. Còn mâm lễ gồm trái dưa hấu tỉa chữ nghệ thuật, nải chuối xanh, trái Phật thủ, trái cam, táo Envy, 1 chùm nho nhập khẩu kết hợp với các loại hoa hồng, hoa bưởi, hoa cúc hoặc lan, cau trầu... có giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng. Với những mâm quả sử dụng trái cây nội địa, với mẫu truyền thống như 1 nải chuối xanh, 1 quả bưởi da xanh hoặc bưởi Diễn, na, thanh long, trái lekima, quất, táo xanh, thanh long đỏ, vàng…giá chỉ từ 400.000 – 500.000 đồng/mâm lễ.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 3.

Mâm ngũ quả với nhiều loại quả khác nhau được bày đẹp mắt, sang trọng là lựa chọn được ưu tiên số một đối với những người bận rộn không có thời gian tự đi chợ lựa chọn hoa quả và về tự bày mâm ngũ quả cúng tổ tiên.

Chị Nguyễn Hằng (chủ cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "So với những năm trước, dịp Tết năm nay lượng khách đặt mâm ngũ quả không tăng cao đột biến. Tuy nhiên, những đơn hàng vẫn về đều đặn mỗi ngày, chúng tôi phải huy động tối đa nhân công và làm từ sáng sớm tới tối muộn mới kịp trả đơn cho khách đặt hàng. Tùy vào nhu cầu của khách là mâm cũng lễ gia tiên hay dâng lên đền, chùa hoặc đi biếu tặng chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ cho khách. Khách hàng thường có xu hướng đặt trước để đảm bảo có mâm quả ưng ý vào ngày Tết cổ truyền.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 4.

Theo khảo sát, giá những mâm ngũ quả được bán từ vài trăm nghìn đồng cho tới vài triệu tùy theo loại quả được dùng để trưng bày và số lượng quả.

Nhìn chung giá các loại hoa quả ngày Tết cũng tăng cao và thậm chí là không có hàng để lấy. Tuy nhiên việc có một mâm ngũ quả bắt mắt, tròn đầy là điều khách hàng luôn mong muốn, dù giá có cao hơn so với ngày thường thì mọi người vẫn hoan hỉ chấp nhận, miễn sao là được việc. Sau khi khách chọn các mẫu mâm ngũ quả và chọn loại trái cây phù hợp, chúng tôi sẽ làm đúng mẫu khách chọn và khách chỉ việc hẹn giờ lấy hàng. Khách nếu không muốn ra cửa hàng lấy thì chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi. Những mâm ngũ quả đang đắt khách nhất có giá dao động từ 2 – 3 triệu đồng, ở sản phẩm này sẽ có các loại quả nhập khẩu kèm thêm hoa và trầu cau theo yêu cầu của khách".

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 5.

Dù những mâm ngũ quả đặt sẵn có giá tương đối cao nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận "mở hầu bao".

Chị Đoàn Hương (Từ Liên, Hà Nội) cho biết, do công việc bận rộn, sát Tết chị mới được nghỉ làm, nên gia đình chị thường ưu tiên mua sẵn mâm ngũ quả vì thợ sắp xếp, trình bày đẹp, chắc chắn. Đầu tiên, chị sẽ lựa chọn loại trái cây ưng ý, sau đó đưa mẫu sẵn cho thợ làm lên mâm quả ưng ý. 

"Dù giá cả có đắt hơn tự mình sắp mâm ngũ quả, nhưng mình chấp nhận bỏ ra tiền triệu để gia đình có mâm ngũ quả đẹp trưng ban thờ trong những ngày Tết. Vì thời gian có hạn nên những khâu nào có thể nhờ được sự trợ giúp mình nên tận dụng, miễn sao mọi thứ đều trọn vẹn là được" chị Hương chia sẻ.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 6.

Đa dạng các mâm ngũ quả được rao bán trên các trang mạng để phục vụ người tiêu dùng.

Với nhu cầu chuẩn bị mâm ngũ quả ngày càng tăng cao. Năm nay, dịch vụ bán mâm ngũ quả trọn gói trên các nền tảng thương mại điện tử cũng đang trở nên 'hot' hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận, trên các 'chợ mạng', mâm ngũ quả được bày bán với đa dạng mẫu mã, từ những mâm quả đơn giản, giá bình dân cho đến những mâm quả cầu kỳ, cao cấp. Giá cả của các mâm quả này dao động trong khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là phổ biến nhất, bên cạnh đó cũng có những mâm quả cao cấp có giá lên đến 4-5 triệu đồng tùy loại trái cây, hoa tươi và mẫu mã.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 7.

Mâm ngũ quả được nhiều người ưa chuộng đặt mua bởi hình thức bắt mắt, mẫu mã đa dạng và tiện lợi.

Sự đa dạng về mẫu mã và giá cả của mâm ngũ quả Tết giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền và sở thích của mình. Tuy nhiên, để chọn được một mâm ngũ quả đẹp, ý nghĩa và đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cũng nên tìm đến những cửa hàng uy tín và tham khảo ý kiến của người bán hàng.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 8.

Tùy vào từng vùng miền, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình mà có cách sắp xếp, bày tỏ tấm lòng thành của mình lên gia tiên khác nhau.

Ngày nay, việc bày mâm ngũ quả cho ngày Tết đã mang nhiều ý nghĩa cho trang trí không chứ không chỉ mang ý nghĩa thờ cúng như phong tục ngày xưa. Tùy theo từng vùng miền, gia đình, mâm ngũ quả lại được biến tấu với nhiều loại quả khác nhau và cách sắp xếp cũng tùy thuộc sở thích của gia chủ.

Mâm ngũ quả ngày Tết thường được tượng trưng với 5 loại trái cây khác nhau (có thể hơn) và với người Việt thì con số 5 tượng trưng cho mong muốn được ngũ phúc lâm môn: Phú (giàu có, nhiều của cải); Quý (phẩm chất sang trọng); Thọ (sống lâu trăm tuổi); Khang (có thật nhiều sức khỏe); Ninh (cuộc sống bình an).

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026 - Ảnh 9.Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

