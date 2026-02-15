Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026
GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.
Mâm ngũ quả ngày Tết là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ngày Tết, trên mâm thờ gia đình, nhà ai cũng chuẩn bị một mâm quả tươm tất để dâng lên tổ tiên hoặc để trưng bày trong phòng khách.
Mâm ngũ quả thường sẽ để thờ xuyên suốt cả dịp Tết, vì vậy, gia đình nào cũng mong muốn thể hiện sao cho mâm ngũ quả ngày Tết vừa đẹp mắt, vừa sinh động. Bày trên mâm ngũ quả ngày Tết thường sẽ có 5 loại quả khác nhau để thể hiện ước nguyện của gia chủ thông qua tên gọi và màu sắc cũng như cách sắp xếp chúng.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, cùng với đó là nhu cầu chuẩn bị mâm ngũ quả để thắp hương trên ban thờ của người dân. Ghi nhận năm nay, thị trường mâm ngũ quả đa dạng về mẫu mã để phục vụ nhu cầu của khách hàng, từ những mâm quả đơn giản, giá bình dân đến những mâm quả cầu kỳ, giá tiền triệu đều sẵn sàng đến tay người tiêu dùng.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hàng hoa quả trên địa bàn Hà Nội, mâm ngũ quả được bày bán rất nhiều mẫu mã, kích thước và giá cả khác nhau.
Đơn cử, một mâm ngũ quả gồm trái cây nhập khẩu như trái lê, cam Úc, táo Envy, kiwi.. cau, trầu, thêm hoa tươi cắm điểm giá từ 500.000 đồng – 800.000 đồng. Còn mâm lễ gồm trái dưa hấu tỉa chữ nghệ thuật, nải chuối xanh, trái Phật thủ, trái cam, táo Envy, 1 chùm nho nhập khẩu kết hợp với các loại hoa hồng, hoa bưởi, hoa cúc hoặc lan, cau trầu... có giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng. Với những mâm quả sử dụng trái cây nội địa, với mẫu truyền thống như 1 nải chuối xanh, 1 quả bưởi da xanh hoặc bưởi Diễn, na, thanh long, trái lekima, quất, táo xanh, thanh long đỏ, vàng…giá chỉ từ 400.000 – 500.000 đồng/mâm lễ.
Chị Nguyễn Hằng (chủ cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "So với những năm trước, dịp Tết năm nay lượng khách đặt mâm ngũ quả không tăng cao đột biến. Tuy nhiên, những đơn hàng vẫn về đều đặn mỗi ngày, chúng tôi phải huy động tối đa nhân công và làm từ sáng sớm tới tối muộn mới kịp trả đơn cho khách đặt hàng. Tùy vào nhu cầu của khách là mâm cũng lễ gia tiên hay dâng lên đền, chùa hoặc đi biếu tặng chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ cho khách. Khách hàng thường có xu hướng đặt trước để đảm bảo có mâm quả ưng ý vào ngày Tết cổ truyền.
Nhìn chung giá các loại hoa quả ngày Tết cũng tăng cao và thậm chí là không có hàng để lấy. Tuy nhiên việc có một mâm ngũ quả bắt mắt, tròn đầy là điều khách hàng luôn mong muốn, dù giá có cao hơn so với ngày thường thì mọi người vẫn hoan hỉ chấp nhận, miễn sao là được việc. Sau khi khách chọn các mẫu mâm ngũ quả và chọn loại trái cây phù hợp, chúng tôi sẽ làm đúng mẫu khách chọn và khách chỉ việc hẹn giờ lấy hàng. Khách nếu không muốn ra cửa hàng lấy thì chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi. Những mâm ngũ quả đang đắt khách nhất có giá dao động từ 2 – 3 triệu đồng, ở sản phẩm này sẽ có các loại quả nhập khẩu kèm thêm hoa và trầu cau theo yêu cầu của khách".
Chị Đoàn Hương (Từ Liên, Hà Nội) cho biết, do công việc bận rộn, sát Tết chị mới được nghỉ làm, nên gia đình chị thường ưu tiên mua sẵn mâm ngũ quả vì thợ sắp xếp, trình bày đẹp, chắc chắn. Đầu tiên, chị sẽ lựa chọn loại trái cây ưng ý, sau đó đưa mẫu sẵn cho thợ làm lên mâm quả ưng ý.
"Dù giá cả có đắt hơn tự mình sắp mâm ngũ quả, nhưng mình chấp nhận bỏ ra tiền triệu để gia đình có mâm ngũ quả đẹp trưng ban thờ trong những ngày Tết. Vì thời gian có hạn nên những khâu nào có thể nhờ được sự trợ giúp mình nên tận dụng, miễn sao mọi thứ đều trọn vẹn là được" chị Hương chia sẻ.
Với nhu cầu chuẩn bị mâm ngũ quả ngày càng tăng cao. Năm nay, dịch vụ bán mâm ngũ quả trọn gói trên các nền tảng thương mại điện tử cũng đang trở nên 'hot' hơn bao giờ hết.
Theo ghi nhận, trên các 'chợ mạng', mâm ngũ quả được bày bán với đa dạng mẫu mã, từ những mâm quả đơn giản, giá bình dân cho đến những mâm quả cầu kỳ, cao cấp. Giá cả của các mâm quả này dao động trong khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là phổ biến nhất, bên cạnh đó cũng có những mâm quả cao cấp có giá lên đến 4-5 triệu đồng tùy loại trái cây, hoa tươi và mẫu mã.
Sự đa dạng về mẫu mã và giá cả của mâm ngũ quả Tết giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền và sở thích của mình. Tuy nhiên, để chọn được một mâm ngũ quả đẹp, ý nghĩa và đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cũng nên tìm đến những cửa hàng uy tín và tham khảo ý kiến của người bán hàng.
Ngày nay, việc bày mâm ngũ quả cho ngày Tết đã mang nhiều ý nghĩa cho trang trí không chứ không chỉ mang ý nghĩa thờ cúng như phong tục ngày xưa. Tùy theo từng vùng miền, gia đình, mâm ngũ quả lại được biến tấu với nhiều loại quả khác nhau và cách sắp xếp cũng tùy thuộc sở thích của gia chủ.
Mâm ngũ quả ngày Tết thường được tượng trưng với 5 loại trái cây khác nhau (có thể hơn) và với người Việt thì con số 5 tượng trưng cho mong muốn được ngũ phúc lâm môn: Phú (giàu có, nhiều của cải); Quý (phẩm chất sang trọng); Thọ (sống lâu trăm tuổi); Khang (có thật nhiều sức khỏe); Ninh (cuộc sống bình an).
Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bóGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắmBảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Dù thị trường hoa Tết mỗi năm một cạnh tranh, hoa lan, đặc biệt là lan Đà Lạt vẫn giữ sức hút bền bỉ nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và nhu cầu biếu tặng lớn từ khối doanh nghiệp.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.