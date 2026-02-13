Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt? GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.

Honda PCX160

PT Astra Honda Motor (AHM) mang đến diện mạo mới cho mẫu xe Honda PCX160 thông qua việc bổ sung màu sắc mới cùng màu logo emblem sang trọng.

Diện mạo mới này giúp Honda PCX160 trở nên đẳng cấp hơn và tăng thêm sự tự tin cho người sử dụng. Sự hỗ trợ của các tính năng công nghệ tiên tiến mang lại sự thoải mái cho những người yêu thích dòng xe tay ga cỡ lớn (big skutik) cao cấp tại Indonesia.

Các tùy chọn màu mới của Honda PCX160 lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Ở phiên bản ABS, Honda PCX160 có bốn màu mới bao phủ từng đường nét thiết kế sang trọng và thu hút, gồm Phenomenal Blue và Phenomenal Green bên cạnh hai màu sang trọng Phenomenal Black và Phenomenal Matte White. Cả bốn màu của phiên bản ABS đều được trang bị mâm màu Burnt Titanium và logo PCX160 màu bạc.





Diện mạo mới này giúp Honda PCX160 trở nên đẳng cấp hơn

Ở phiên bản Honda RoadSync, Honda PCX160 nay có thêm màu mới Signature Brown – biểu tượng của đẳng cấp và phong cách sống hiện đại. Ngoài ra, phiên bản này còn có màu Signature Burgundy đầy cuốn hút đối với người yêu xe tay ga tại Indonesia.

Phiên bản cao cấp nhất của Honda PCX160 được trang bị mâm phủ màu Burnt Titanium và emblem PCX160 cao cấp hơn. Trong khi đó, phiên bản CBS có thêm màu mới Exceptional Matte White với mâm màu đen và logo PCX160 màu bạc. Màu mới này bổ sung cho các lựa chọn Exceptional Black, Exceptional Matte Silver và Exceptional Red trên phiên bản CBS.

Honda PCX160 nay có thêm màu mới Signature Brown

Honda PCX160 được trang bị động cơ 160cc 4 van enhanced Smart Power plus (eSP+), làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ giảm ma sát và hiệu suất cao. Mẫu xe này có thể sản sinh công suất tối đa 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang đến cảm giác lái đầy hứng khởi.

Phiên bản Honda PCX160 Honda RoadSync mang lại trải nghiệm lái xe cao cấp, hiện đại và tiện nghi. Mẫu xe tay ga cỡ lớn này được trang bị tính năng kết nối điện thoại thông minh Honda RoadSync với các chức năng dẫn đường, gọi điện, nghe nhạc, nhắn tin, có thể điều khiển bằng giọng nói (Voice Control) và công tắc đa chức năng (Multi-Function Switch).

Phiên bản Honda PCX160 Honda RoadSync mang lại trải nghiệm lái xe cao cấp

Hệ thống kết nối này mang đến sự tiện lợi, thoải mái và yên tâm cho người dùng khi di chuyển với cường độ cao. Các tính năng độc quyền khác gồm Pass Beam Switch trên tay lái, màn hình TFT 5 inch với hai chế độ ngày và đêm. Hệ thống giảm xóc sau Subtank càng tôn lên sự sang trọng và mang lại cảm giác lái êm ái, phản ánh phong cách sống hiện đại.

Được trang bị Honda Selectable Torque Control (HSTC) trên phiên bản ABS và Honda RoadSync, mẫu xe này mang lại sự an toàn khi di chuyển trên đường trơn trượt. Honda PCX160 vẫn duy trì hệ thống đèn LED trên toàn bộ hệ thống chiếu sáng để tăng thêm vẻ hiện đại và sang trọng.

Màn hình Full Digital Panel Meter trên phiên bản CBS và ABS cung cấp thông tin đầy đủ như chỉ báo ắc quy, nhắc bảo dưỡng dây đai V-belt và chỉ báo HSTC trên phiên bản ABS.

Honda PCX160 được trang bị cổng sạc USB Type-C v

Honda PCX160 được trang bị cổng sạc USB Type-C với ổ cắm tích hợp để sạc thiết bị. Mẫu xe tay ga cao cấp này cũng được trang bị hệ thống Honda Smart Key System với tính năng chống trộm (Anti-Theft Alarm) và Answer Back System trên tất cả các phiên bản, mang lại sự an toàn và niềm tự hào cho người dùng.

Với thiết kế thân xe sang trọng, cốp chứa đồ của PCX160 có dung tích 30 lít, mang đến không gian lưu trữ rộng rãi. Bình xăng dung tích 8,1 lít, tư thế ngồi thoải mái và chỗ để chân rộng rãi giúp người lái thuận tiện khi di chuyển trong đô thị cũng như trên những hành trình dài.

Cốp chứa đồ của PCX160 có dung tích 30 lít

Mẫu xe tay ga cao cấp này sử dụng lốp không săm bản rộng, kích thước lốp trước 110/70-14 và sau 130/70-13, kết hợp thiết kế mâm chữ Y 5 chấu. Tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cũng được trang bị trên Honda PCX160. Nhiều lựa chọn phụ kiện chính hãng AHM kết hợp với các màu sắc mới mang lại diện mạo ngày càng sang trọng và cá tính.

Giá xe ga 160cc Honda PCX160

Honda PCX160 phiên bản CBS với 4 lựa chọn màu được bán với giá On The Road tại Jakarta là 34.350.000 Rupiah (~ 54 triệu đồng). Phiên bản ABS với 4 màu mới sang trọng có giá 37.951.000 Rupiah (~ 60 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất Honda RoadSync với màu mới được bán với giá 40.951.000 Rupiah (~ 64,7 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.