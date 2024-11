Lịch cúp điện Kiên Giang từ 6 – 10/11/2024: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày để sửa chữa

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

KP Minh An, TT Minh Lương

KP Minh An, TT Minh Lương

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

09/11/2024 06:00:00

09/11/2024 17:00:00

Ấp An Ninh, An Thành, Xã Bình An