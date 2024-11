Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 4 - 10/11/2024: Cúp điện 14 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thuận Hòa An 3 - Đường Bùi Hữu Nghĩa - Thuận An - Bình Dương

10/11/2024 06:00:00

10/11/2024 18:00:00

Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Một phần KCN Đồng An thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường TL43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Bệnh viện Hoàn Hảo (Thuận An)