Lịch cúp điện Kiên Giang từ 8 – 12/1/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Một phần ấp Phước Đạt, ấp An Hòa, ấp An Phú, ấp Phước Thành, ấp Phước Thọ, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao - Kiên Giang.

12/01/2025 08:00:00

12/01/2025 17:00:00

Một phần ấp An Hòa, An Lợi, An Thuận, xã Định An, huyện Gò Quao - Kiên Giang. - Một phần ấp Phước Nghiêm, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao - Kiên Giang. - Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, ấp Tạ Quang tỷ, khu chợ Cái Tư, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao - Kiên Giang