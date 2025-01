Lịch cúp điện Cần Thơ từ 6 - 12/1/2025: Cúp điện cả ngày để sửa chữa nhiều khu dân cư

Hẻm 18 đường Hồ Trung Thành + đường Hồ Trung Thành, P. Trà An, Q. Bình Thủy-TPCT

Đường Lê Thị Hồng Gấm + một phần đường Nguyễn Viết Xuân KV 2, P. Trà An, Q. Bình Thủy - TPCT

KV mất điện: một phần tổ 3, tổ 4 KV 1 tổ 7, tổ 8 KV 5 đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An, Q. Bình Thủy - TPCT

Đường Trần Quang Diệu KV 1 + hẻm 105, hẻm 107 đường Trần Quang Diệu, một phần đường Thái Thị Nhạn, P. An Thới, Q. Bình Thủy - TPCT

12/01/2025 07:30:00

12/01/2025 13:00:00

Đường trục chính CMT8 đoạn từ cầu Bình Thủy CMT8 đến đầu đường Ngã 3 đường Nguyễn Đệ CMT8, P. An thới + P. Bùi Hữu Nghĩa, + đường Nguyễn Thị Tịnh, Đặng Thị Nhường, Huýnh Mẫn Đạt + hẻm 194 hẻm Tài Lợi, Hẻm 208, Hẻm 210, Hẻm 244, Hẻm 286, Hẻm 290, Hẻm 314, Hẻm 366, Hẻm 370, Hẻm 412, hẻm 107, Hẻm 550, KDC 512, P. Bùi Hữu Nghĩa, đường Trần Quang Diệu đoàn từ đầu đường Trần Quang Diệu đến chợ cầu ván, đường Nguyễn Việt Dũng, đường Lê Văn Sô, một phần đường Hẻm 91, đường Nguyễn Thông , P. An Thới + Hẻm 115 đường CMT8, P. An Thới + KDC Bình Nhựt, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy-TPCT