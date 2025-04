Lịch cúp điện Long An từ ngày 22 - 27/4/2025: Cúp điện 15 – 16 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Một phần đường, Trịnh Quang Nghị Lưu Văn Tế, phường 4, TP. Tân An, một phần KP Thủ Tửu, Kp Nhơn Hậu 1 - Phường Tân Khánh; KP Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Một phần đường Hùng Vương Kp 1 - phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần đường Trần Minh Châu, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần khu phố Bình Đông 1, phường 4; Kp Thủ Tửu 1 phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Đường Trần Công Oanh, thuộc ấp Nhơn Thuận, ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần KP Xuân Hòa 1, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần Ấp 3, ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Một phần KP Nhơn Hậu 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần KP Bình An, Khu Phố 1, KP 4, Phường 3, một phần Phường 7, một phần xã An Vĩnh, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Một phần Phường 4 tp. Tân An, tỉnh Long An

Xã mỹ an, mỹ phú huyện thủ thừa tỉnh long an

Một phần phường 2 tp tân an tỉnh long an

Tân Xuân 4, Kp 8- Phường 1; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 3, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - Phường 6; Ấp Ngãi Lợi A, Ấp Xuân Hòa, Ấp Cầu Tre, Ấp Rạch Chanh, Ấp Bình An A, Bình An B - xã Lợi Bình NHơn

Phường 6, xã lợi bình nhơn tp tân an tỉnh long an

27/04/2025 17:30:00

27/04/2025 18:00:00

Kp 4, Kp Bình An -Phường 3; Kp Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - Phường 4 ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hoà, Hoà Ngãi - xã An Vĩnh Ngãi