Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Thứ ba, 09:01 28/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 13, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 11, 13, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

11:30:00 ngày 01/11/2025

Khu phố 5, phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

11:30:00 ngày 02/11/2025

Khu phố 2, phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức; Ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh; Ấp Phước An xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Rộc A, Ấp Rộc B xã Thạnh Đức; Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu; Ấp Phước Hội A, Phước Hội B xã Phước Thạnh; Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Cây Da, Ấp Chánh, Ấp Tầm Lanh, Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; Ấp 7 xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp 4, Ấp 5 xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Bến Rộng, Đường Long xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Tân Trung, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi B, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Hội An, xã Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Ấp Trường, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Trường, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

11:30:00 ngày 01/11/2025

Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp An Lộc, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Khu phố Ninh Thuận, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Thọ, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp B2, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp 4, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Phước An, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

17:30:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Giấy Đại Thuận Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

18:00:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

18:00:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

18:00:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thiên Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

18:00:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà, xã Cầu Khởi; ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

09:30:00 ngày 28/10/2025

Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 28/10/2025

10:30:00 ngày 28/10/2025

Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

09:30:00 ngày 29/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 29/10/2025

10:30:00 ngày 29/10/2025

Ấp Suối Mây, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/10/2025

08:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 30/10/2025

17:30:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 30/10/2025

17:30:00 ngày 30/10/2025

Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Khu phố 1, 2 phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng xay lúa Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá cả thị trường - 30 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GiadinhNet - Thời trang ký gửi và thanh lý đồ cũ đang “lên ngôi” trong giới trẻ thời gian gần đây. Không chỉ giúp người mua săn được món đồ giá tốt, người bán có thêm thu nhập, mà còn lan tỏa lối sống xanh – tái sử dụng và giảm lãng phí trong thời trang.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Từ vỉa hè đến cao ốc: F&B take away âm thầm mở rộng khắp thành phố

Từ vỉa hè đến cao ốc: F&B take away âm thầm mở rộng khắp thành phố

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Mô hình bán đồ uống lưu động bằng xe đẩy (Mô hình F&B take away) đang phổ biến ở các đô thị lớn, chỉ cần vài mét vuông bánh xe đã có thể tạo nên “quán cà phê mini” thu hút khách mà không cần mặt bằng hay biển hiệu.

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga đẹp long lanh của Honda đã chính thức cập bến đại lý Việt khiến khách hàng ‘đứng ngồi không yên’ xe sở hữu thiết kế độc đáo hơn cả Vision và SH Mode.

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Xu hướng - 7 giờ trước

Bỏ hơn 2 tỷ đồng đầu tư quán lẩu Trung Quốc, một sai lầm tưởng chừng nhỏ khiến chủ quán suýt đánh mất tất cả và nhận ra bài học đắt giá trong kinh doanh ẩm thực.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

