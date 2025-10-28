Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 13, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 11, 13, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 11:30:00 ngày 01/11/2025 Khu phố 5, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 11:30:00 ngày 02/11/2025 Khu phố 2, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức; Ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh; Ấp Phước An xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Rộc A, Ấp Rộc B xã Thạnh Đức; Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu; Ấp Phước Hội A, Phước Hội B xã Phước Thạnh; Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Cây Da, Ấp Chánh, Ấp Tầm Lanh, Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; Ấp 7 xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp 4, Ấp 5 xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Bến Rộng, Đường Long xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Tân Trung, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi B, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Hội An, xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Ấp Trường, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Trường, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 11:30:00 ngày 01/11/2025 Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp An Lộc, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Khu phố Ninh Thuận, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Thọ, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp B2, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp 4, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Phước An, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 17:30:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Giấy Đại Thuận Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 18:00:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 18:00:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 18:00:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thiên Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 18:00:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà, xã Cầu Khởi; ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 09:30:00 ngày 28/10/2025 Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/10/2025 10:30:00 ngày 28/10/2025 Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 09:30:00 ngày 29/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/10/2025 10:30:00 ngày 29/10/2025 Ấp Suối Mây, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 08:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 30/10/2025 17:30:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 30/10/2025 17:30:00 ngày 30/10/2025 Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Khu phố Long Bình phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Khu phố 1, 2 phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng xay lúa Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.