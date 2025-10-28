Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 13, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 11, 13, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
11:30:00 ngày 01/11/2025
Khu phố 5, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
11:30:00 ngày 02/11/2025
Khu phố 2, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức; Ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh; Ấp Phước An xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Rộc A, Ấp Rộc B xã Thạnh Đức; Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu; Ấp Phước Hội A, Phước Hội B xã Phước Thạnh; Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Cây Da, Ấp Chánh, Ấp Tầm Lanh, Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; Ấp 7 xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp 4, Ấp 5 xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Bến Rộng, Đường Long xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Tân Trung, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi B, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Hội An, xã Tân Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Ấp Trường, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Trường, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
11:30:00 ngày 01/11/2025
Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp An Lộc, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Khu phố Ninh Thuận, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Thọ, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp B2, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp 4, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Phước An, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
17:30:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Giấy Đại Thuận Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
18:00:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
18:00:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
18:00:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thiên Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
18:00:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà, xã Cầu Khởi; ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
09:30:00 ngày 28/10/2025
Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/10/2025
10:30:00 ngày 28/10/2025
Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
09:30:00 ngày 29/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 29/10/2025
10:30:00 ngày 29/10/2025
Ấp Suối Mây, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/10/2025
08:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 30/10/2025
17:30:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 30/10/2025
17:30:00 ngày 30/10/2025
Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Khu phố 1, 2 phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng xay lúa Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
