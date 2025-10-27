Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 27/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/10/2025 17:00:00 ngày 27/10/2025 Khu làm việc của Phở Ba Khánh, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Mậu Thân 2 (hướng từ hẻm Vườn Ổi đến ngã ba Cầu Lộ 2, Tổ 12, Tổ 13, Tổ 14), đường Mậu Thân 2, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Thủ Khoa Nghĩa 3 (phía tay trái, hướng từ hẻm Vườn Ổi đến Cầu Mậu Thân, Hẻm Sáu Vân, Hẻm Cẩu Kinh Cụt, Tổ 15, Tổ 16, Tổ 17), đường Mậu Thân, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm K3P2-4, trạm K3P2-3 (phía tay phải từ quán café Lê Vi đến café Lan, Tổ 5–Tổ 10), đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ Mới (phía tay phải hướng từ hẻm 79 đến ngã ba Cần Thơ, Tổ 2–Tổ 5, đường Nguyễn Huệ), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Khu vực làm việc Nhà Thờ Chánh Tòa, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phước Hanh B (Tổ 9–Tổ 11, ấp Phước Hanh, phường Phước Hậu) và khu làm việc Cty Nước & MT Cửu Long, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới Tây 1, Tân Quới Tây 1B, Trường An 8, Trường An 7, Trường An 7A, Tân Quới Đông (Tổ 5–Tổ 9, khóm Tân Quới Tây, khóm Tân Quới Đông), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hiệp 4 (Tổ 11–Tổ 13, ấp Tân Hòa), phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 01/11/2025 15:00:00 ngày 01/11/2025 Khu làm việc của NHNN-KCN Hòa Phú, Tổ 2, ấp Phước Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 28/10/2025 11:45:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Đào 2, một phần tổ 13, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Đào 5, một phần tổ 16, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 30/10/2025 11:45:00 ngày 30/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thạnh 2, một phần tổ 7, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thạnh 2A, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 12:45:00 ngày 01/11/2025 Ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 16:30:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Lộc 6A thuộc Tổ 3,4 ấp 11, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khách hàng lò bún Sáu Thạnh; Ấp Nhất - xã Ngãi Tứ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ba Gần thuộc Tổ 1,2 ấp Phú Sơn C; Tổ 5 ấp 6B, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp 2, 3, 4, 6, 8, 9, 2B, 3B, Thạnh An, Hòa An, Hòa Phong, Thạnh Hiệp, Cái Cui, xã Hòa Hiệp; ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Cây Bàng, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Thịnh 1B, trạm Phú Thịnh 1, trạm Phú Thịnh 1A, trạm Phú Thịnh 2, trạm Phú Thịnh 2A; một phần ấp Phú Thuận và các tổ 4, 8, 9 thuộc một phần ấp Phú Hòa, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Các hộ dân sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Thới, Thuận Phú A, Thuận Phú B, Thuận Phú C, Thuận Thành A, Thuận Thành B, Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, Thuận Tân A, Thuận Tân B thuộc phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Bà Đông. Thuộc tổ 2, tổ 3, ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 16:30:00 ngày 28/10/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phước Ngươn A, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Các hộ sử dụng điện Ấp Cái Cạn, ấp Chợ, ấp Hòa Mỹ, ấp Hòa Long, ấp An Hưng xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long (khu vực từ cầu Cái Cạn đến cầu Cái Lóc). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Các hộ sử dụng điện Ấp Cái Cạn, ấp Chợ, ấp Hòa Mỹ, ấp Hòa Long, ấp An Hương, ấp An Hưng xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long (khu vực từ cầu Cái Cạn đến Công ty Bê Tông Hùng Vương). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Vĩnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Mỹ Tú, Kinh Mới, Hòa Hiệp, Mỹ Trung A, B, C, Mỹ Tân, Thành Đức, Mỹ Thạnh A, B, Hòa Thạnh, Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp