Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 27/10 -2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 27/10 -2/11/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
12:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần Ấp Bình Lợi, Phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 4, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
12:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
12:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 02/11/2025
18:30:00 ngày 02/11/2025
Cụm Công Nghiệp Song Thuận, xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tân Tây 5, ấp Tân Tây 6, ấp Tân Tây 7, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Tân Tây 7, Tân Tây 1, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:30:00 ngày 28/10/2025
Một phân phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
16:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần xã Tân Đông – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần phường Long Thuận và Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần khu phố Mỹ An, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần khu phố Láng Biển, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần ấp 3, 12, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần khu phố 4, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 12, 13, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 17, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Vĩnh, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 9, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 16, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Mỹ Chánh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hưng, Thanh Bình, Thanh Hiệp, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Long Hiệp, xã Tân Thuận Bình và một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
11:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp 2, xã Chợ Gạo; ấp Tân Phú 2, Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần ấp Long Thuận A – xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh – xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tân Phú – xã Châu Thành; ấp Hòa Ninh, Hòa Bình – xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Mỹ Khương – xã Mỹ Tịnh An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Tân Phú 2 – xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Đông + Mỹ Thạnh – xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/10/2025
18:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Tân Lập – xã Tân Hương; ấp 3, ấp 4, ấp 5 – xã Tân Phước 3; ấp 7 – xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Đông + Tây Hòa – xã Kim Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần Thân Đạo, Thân Bình, Thân Đức, Thân Hòa – xã Châu Thành; ấp Tân Lập – xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 02/11/2025
18:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Long Tường, Long Thới, Long An, Long Thạnh, Ngãi Lợi, Ngãi Thuận, Thân Bình, Thân Đạo, Thân Hòa – xã Châu Thành; ấp 1 – xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần xã Hậu Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Trạm DNTN Mai Kim Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần xã Mỹ Thiện, Hậu Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần xã Mỹ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tân Thành 2, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
