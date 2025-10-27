Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Thứ hai, 11:54 27/10/2025
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 27/10 -2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 27/10 -2/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

12:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần Ấp Bình Lợi, Phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 4, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

12:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

12:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 02/11/2025

18:30:00 ngày 02/11/2025

Cụm Công Nghiệp Song Thuận, xã Kim Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tân Tây 5, ấp Tân Tây 6, ấp Tân Tây 7, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Tân Tây 7, Tân Tây 1, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:30:00 ngày 28/10/2025

Một phân phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

16:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần xã Tân Đông – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần phường Long Thuận và Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:30:00 ngày 02/11/2025

Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần khu phố Mỹ An, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần khu phố Láng Biển, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần ấp 3, 12, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần khu phố 4, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 12, 13, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 17, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Vĩnh, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 9, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 16, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Mỹ Chánh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hưng, Thanh Bình, Thanh Hiệp, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Long Hiệp, xã Tân Thuận Bình và một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

11:30:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp 2, xã Chợ Gạo; ấp Tân Phú 2, Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần ấp Long Thuận A – xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh – xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Đông – xã Kim Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tân Phú – xã Châu Thành; ấp Hòa Ninh, Hòa Bình – xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Mỹ Khương – xã Mỹ Tịnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Tân Phú 2 – xã Tân Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Đông + Mỹ Thạnh – xã Kim Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/10/2025

18:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Tân Lập – xã Tân Hương; ấp 3, ấp 4, ấp 5 – xã Tân Phước 3; ấp 7 – xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Đông + Tây Hòa – xã Kim Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần Thân Đạo, Thân Bình, Thân Đức, Thân Hòa – xã Châu Thành; ấp Tân Lập – xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 02/11/2025

18:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Long Tường, Long Thới, Long An, Long Thạnh, Ngãi Lợi, Ngãi Thuận, Thân Bình, Thân Đạo, Thân Hòa – xã Châu Thành; ấp 1 – xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần xã Mỹ Đức Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần xã Hậu Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Trạm DNTN Mai Kim Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần xã Mỹ Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần xã Mỹ Thiện, Hậu Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần xã Mỹ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần xã Mỹ Đức Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tân Thành 2, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
